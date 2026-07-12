Φωτιά στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης - Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως έγινε γνωστό, στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν – επιπλέον – υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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