Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στην ΝΕΟΑΚ λόγω σύγκρουσης οχημάτων

Snapshot Η κυκλοφορία προς Κόρινθο διεξάγεται με δυσκολία και σχηματίζονται ουρές οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η κατάσταση παρακολουθείται και η κυκλοφορία αναμένεται να ομαλοποιηθεί μετά την απομάκρυνση των οχημάτων.

Οι οδηγοί προς Κόρινθο πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στη διαδρομή τους. Snapshot powered by AI

Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου (ΝΕΟΑΚ), στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου, μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.

Από το περιστατικό έχουν προκληθεί σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, όπου η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και σχηματίζονται ουρές οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Η κατάσταση στο σημείο παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Κόρινθο θα πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στη διαδρομή τους.