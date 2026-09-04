Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο κοντά στο ΑΤ Λαγκαδά - Πυροβόλησαν αστυνομικό

Snapshot Τέσσερις κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης κοντά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και ένας αστυνομικός ανταποκρίθηκε, αλλά οι δράστες πυροβόλησαν για να διαφύγουν.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε στα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών, περιορίζοντας τη λεία τους και προκαλώντας τους να αλλάξουν λάστιχα στον Σοχό.

Οι ληστές διέφυγαν παρά την καταδίωξη και παραμένουν ασύλληπτοι, με δυσκολία στην ταυτοποίησή τους λόγω των κουκουλών. Snapshot powered by AI

Ληστεία σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Τέσσερις κουκουλοφόροι διέρρηξαν το κατάστημα, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, με σκοπό να αφαιρέσουν χρυσαφικά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, ο συναγερμός του καταστήματος χτύπησε, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να ακούσει τον ήχο και να προσεγγίσει το σημείο.

Μόλις ο αστυνομικός εντόπισε τους δράστες, ένας από αυτούς έστρεψε το όπλο εναντίον του και πυροβόλησε για να διαφύγει.

Παρόλα αυτά, ο αστυνομικός παρέμεινε στο σημείο και πυροβόλησε στα λάστιχα του αυτοκινήτου τους για να τους σταματήσει, γεγονός που τους ανάγκασε να διαφύγουν έχοντας πάρει μόνο ένα μέρος των κοσμημάτων.

Παρά την καταδίωξη που ακολούθησε, οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν, αφού πρώτα σταμάτησαν στον Σοχό για να αλλάξουν λάστιχα στο όχημά τους.

Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται ακόμη από τις αρχές, ενώ η ταυτοποίησή τους παραμένει δύσκολη καθώς φορούσαν κουκούλες και ο αστυνομικός μπόρεσε να δει μόνο το αυτοκίνητό τους.