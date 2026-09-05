Μάνδρα: Το σκοτεινό παρελθόν του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. - Μαρτυρίες

Οι πτυχές της ζωής του άνδρα που μπήκε με μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς είναι τρομακτικές

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μάνδρα: Το σκοτεινό παρελθόν του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. - Μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ
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Μετά το αιματηρό επεισόδιο στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας από τον 31χρονο, βγαίνουν στην επιφάνεια οι σκοτεινές πλευρές του δράστη, που παρολίγον να μετατραπούν και εκείνες σε πολλαπλές τραγωδίες.

Οι πτυχές της ζωής του άνδρα που μπήκε με μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς είναι τρομακτικές.

Στις 28 Απριλίου του 2023 και κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Αποτέλεσμα ήταν ο εγκλεισμός του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Δρομοκαΐτειου. Λίγους μήνες μετά, χρησιμοποιώντας ένα αεροβόλο, επιτέθηκε φραστικά και απείλησε γείτονές του. Τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε κανονικά στον εισαγγελέα.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο 31χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της τότε συντρόφου του αλλά και της μητέρας της. Τις απείλησε κρατώντας ένα μαχαίρι. Οι δυο τους αιτήθηκαν την ακούσια ψυχιατρική εξέταση του δράστη και αυτός οδηγήθηκε και κλείστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στο Mega μιλά ο γείτονας του 31χρονου άνδρα που πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο δράστης του είχε επιτεθεί σε εκείνον και την παρέα του.

Όπως ανέφερε ο γείτονας του 31χρονου,«Ήταν 28 Οκτωβρίου. Εγώ με την παρέα μου κάναμε ένα γλέντι. Επειδή το γλέντι το ξεκινήσαμε από νωρίς, μας κάλεσε για πρώτη φορά την αστυνομία μέσα στο μεσημέρι. Σεβαστήκαμε και σταματήσαμε τη μουσική και μέχρι να τελειώσει η ώρα κοινής ησυχίας».

Ο γείτονας του 31χρονου σήμερα άνδρα συγκλονίζει, καθώς μιλώντας στις Εξελίξεις τώρα αποκαλύπτει ότι ο δράστης στο ΑΤ Μάνδρας ήταν σε κατάσταση αμόκ.

«Με το που τελειώνει η ώρα κοινής ησυχίας ξαναξεκινάμε τη μουσική. Με το που νύχτωσε, εφόσον είχαμε μουσική, κάποια παιδιά χορεύανε, κάποιοι καθόμασταν στο τραπέζι. Σε κάποια φάση αντικρίζω μια φιγούρα πάνω στο μπαλκόνι, η οποία να ‘ναι σε κρίση αμόκ. Δεν ξέρω πώς να σας το πω κι εγώ. Ήταν σε πολύ περίεργη κρίση. Και τους λέω “Παιδιά, χαμηλώστε τη μουσική” και φώναζε “Θα σας σκοτώσω” και μας έβριζε, μας έβριζε δεξιά κι αριστερά και τα λοιπά. Ήταν τρομακτικός και μετά τον είδαμε να κρατάει και ένα όπλο. Εμείς φανταστήκαμε ότι ήταν αληθινό, αλλά εν τέλει ήταν αεροβόλο όπλο», αποκάλυψε.

Μάλιστα, ο 30χρονος τότε δράστης δεν δίστασε να δείξει ότι είναι υπεράνω νόμου.

«Μετά ήρθε η αστυνομία, τον συλλάβανε, τον πήγανε στο κρατητήριο. Έλεγε μέσα στο αστυνομικό τμήμα πάλι στη Μάνδρα “Εγώ δεν έχω θέμα να σκοτώσω άνθρωπο. Πάλι θα βγω έξω”», συνέχισε ο γείτονας.

Στο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, ο 31χρονος δεν υπάκουσε σε εντολές των αστυνομικών. Ένας από αυτούς αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Πλέον ο δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο, ωστόσο τα παρολίγον θύματά του δεν μπορούν να ξεχάσουν.

Δείτε το ρεπορτάζ:

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