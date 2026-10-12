Υπόθεση Καμπούρη: Δήλωνε εργαζόμενη με εισόδημα 19.500 ευρώ ενώ της έδινε 600 ευρώ τον μήνα!

Snapshot Η εργαζόμενη κατήγγειλε ότι εμφανίζονταν στο όνομά της εισοδήματα 19.500 ευρώ, ενώ είχε λάβει πραγματικά 600 ευρώ μηνιαίως χωρίς γραπτή σύμβαση εργασίας.

Η Δικαιοσύνη αναγνώρισε τον Φίλιππο Καμπούρη ως εργοδότη και επιδίκασε 26.000 ευρώ στην εργαζόμενη για οφειλόμενες αποδοχές και παροχές.

Έρευνα αποκάλυψε ότι οι εταιρείες που δήλωναν τα εισοδήματα συνδέονταν με κοινό εκπρόσωπο, ενώ οι δηλωμένες έδρες τους δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.

Η υπόθεση υποβλήθηκε στην Οικονομική Αστυνομία λόγω καθυστερήσεων και ελλείψεων στις αρχικές έρευνες των ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι λογιστές τους κατηγορούνται ποινικά για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Snapshot powered by AI

Την ώρα που ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, νέα στοιχεία για την πορεία της έρευνας έρχονται στο φως μέσα από τις καταγγελίες της πλευράς μιας εργαζόμενης, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η δικηγόρος της γυναίκας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Live Now», περιέγραψε τη διαδρομή των καταγγελιών, από τη στιγμή που η εντολέας της διαπίστωσε ότι εμφανίζονταν στο όνομά της εισοδήματα που, όπως υποστηρίζει, δεν είχε λάβει, μέχρι την προσφυγή στις αρμόδιες αρχές και την παρέμβαση της Οικονομικής Αστυνομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δηλωμένες αποδοχές της εργαζόμενης, η ασφαλιστική της εικόνα, η εμπλοκή εταιρειών που, σύμφωνα με τη δικηγόρο, δεν εντοπίστηκαν στις δηλωμένες έδρες τους, αλλά και τα ερωτήματα για τον χρόνο αντίδρασης του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ.

Η δικαστική απόφαση για τις οφειλές των 26.000 ευρώ

Η Βιργινία Ξανθοπούλου υποστήριξε ότι η εργασιακή σχέση της εντολέως της με τον Φίλιππο Καμπούρη έχει ήδη εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, η οποία, όπως ανέφερε, αναγνώρισε τον ίδιο ως εργοδότη και επιδίκασε στην εργαζόμενη ποσό ύψους 26.000 ευρώ για τις οφειλόμενες αποδοχές και τις σχετικές παροχές.

«Το δικαστήριο αποφάνθηκε. Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει λύσει το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της τελεσίδικης απόφασης στην εργασιακή διαφορά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της δικηγόρου, η γυναίκα ξεκίνησε να εργάζεται τον Φεβρουάριο του 2021, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα στον ιστότοπο Παράταξη.gr και στη συνέχεια την αρχισυνταξία εκπομπών του κ. Καμπούρη.

Η συμφωνία, όπως είπε, ήταν προφορική, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 600 ευρώ, χωρίς να καταβάλλονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας. Παράλληλα, δεν είχε υπογραφεί γραπτή σύμβαση εργασίας.

Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω τραπεζικών καταθέσεων, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, δεν δημιουργούσε αρχικά υποψίες για το πραγματικό ύψος των αποδοχών που δηλώνονταν.

Πώς ανακάλυψε ότι εμφανίζονταν εισοδήματα 19.500 ευρώ

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή τον Μάιο του 2024, όταν η εργαζόμενη απευθύνθηκε στον λογιστή της για τη φορολογική της δήλωση.

Τότε ενημερώθηκε ότι στο φορολογικό της προφίλ εμφανίζονταν 19.500 ευρώ ως καθαρές αποδοχές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει κοινωνικές παροχές για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως εξήγησε η δικηγόρος, μεταξύ των ενισχύσεων που επηρεάζονταν ήταν το επίδομα ενοικίου, το επίδομα παιδιού και η δυνατότητα ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εργαζόμενη, σύμφωνα με την ίδια, ήταν μητέρα δύο παιδιών και ανήκε σε μονογονεϊκή οικογένεια. Η οικονομική της κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο πρώην σύζυγός της είχε διακόψει τις εργασίες του και δεν μπορούσε να καταβάλλει διατροφή.

Η διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που φέρεται να είχε λάβει και σε εκείνα που εμφανίζονταν δηλωμένα ήταν σημαντική.

Με βάση όσα περιέγραψε η δικηγόρος, οι αποδοχές των 600 ευρώ τον μήνα αντιστοιχούσαν σε 7.200 ευρώ για ένα δωδεκάμηνο, ενώ υπήρχαν και δύο μήνες μισθών που παρέμεναν οφειλόμενοι για το 2023. Παρ' όλα αυτά, στην ΑΑΔΕ εμφανίζονταν 19.500 ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο από τις ετήσιες καθαρές αποδοχές που περιέγραψε.

Οι εταιρείες που εμφανίζονταν ως εργοδότες και ο κοινός εκπρόσωπος

Αναζητώντας την προέλευση των δηλωμένων εισοδημάτων, η πλευρά της εργαζόμενης εξέτασε τα εταιρικά στοιχεία των επιχειρήσεων που εμφανίζονταν να την απασχολούν.

Όπως ανέφερε η Βιργινία Ξανθοπούλου, από την έρευνά τους προέκυψε ότι οι εταιρείες συνδέονταν μέσω κοινού νόμιμου εκπροσώπου. Η ίδια τον περιέγραψε ως πρόσωπο που λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, ενώ σημείωσε ότι σε μία ακόμη εταιρεία εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος η σύζυγός του.

Στη συνέχεια, η δικηγόρος και η εντολέας της προσπάθησαν να διαπιστώσουν ποιος είχε δηλώσει την εργαζόμενη στον ΕΦΚΑ. Εξετάζοντας τον αριθμό μητρώου εργοδότη, διαπίστωσαν, σύμφωνα με την περιγραφή της, ότι οι δύο εταιρείες που είχαν δηλώσει τα εισοδήματα στην ΑΑΔΕ εμφανίζονταν να την ασφαλίζουν εναλλάξ.

Η δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι, παρά την απόλυση της γυναίκας τον Ιούνιο του 2024, η εργασιακή της σχέση εξακολουθούσε να εμφανίζεται ενεργή στα σχετικά στοιχεία της φορολογικής διοίκησης και του ΕΦΚΑ μέχρι τον Ιούλιο του 2025.

Κατά την ίδια, προηγουμένως ο φόρος που προέκυπτε για την εργαζόμενη καλυπτόταν, με αποτέλεσμα εκείνη να μην αντιλαμβάνεται την έκταση του προβλήματος. Όταν, όμως, ξεκίνησε η δικαστική αντιπαράθεση, αυτό σταμάτησε.

Έτσι, όπως υποστήριξε, η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με φόρο εισοδήματος ύψους 1.500 ευρώ, χωρίς να έχει εισπράξει τα ποσά που εμφανίζονταν ως αποδοχές της.

Ποιος κατέβαλλε τα 600 ευρώ της μισθοδοσίας

Η εργαζόμενη επιχείρησε αρχικά να βρει λύση απευθυνόμενη στον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, εκείνος την παρέπεμψε στη σύζυγό του, η οποία με τη σειρά της την κατεύθυνε προς τους λογιστές. Οι τελευταίοι, όπως αναφέρθηκε, την παρέπεμπαν ξανά στη σύζυγο, χωρίς να δίνεται σαφής απάντηση.

Στις 8 Ιουνίου 2024, η γυναίκα έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη σύζυγο του κ. Καμπούρη, περιγράφοντας την οικονομική της κατάσταση και την αδυναμία της να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες των παιδιών της.

Η δικηγόρος ανέφερε ότι, μετά την επικοινωνία αυτή, ο Φίλιππος Καμπούρης τηλεφώνησε στην εργαζόμενη και της είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να της καταβάλλει τα 600 ευρώ τον μήνα, προτείνοντάς της 300 ευρώ.

Η ίδια πλευρά αντιμετώπισε την πρόταση ως μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας, η οποία οδήγησε ουσιαστικά στην απόλυσή της. Ακολούθησε η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με την επιδίκαση, σύμφωνα με τη δικηγόρο, των 26.000 ευρώ που οφείλονταν στην εργαζόμενη.

Οι καταγγελίες για έξι εταιρείες και η προσφυγή στην Οικονομική Αστυνομία

Όταν η πλευρά της εργαζόμενης αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσημες ενέργειες, απέστειλε εξώδικα στον Φίλιππο Καμπούρη και σε έξι εταιρείες που συνδέονταν με την υπόθεση.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι, κατά την προσπάθειά τους να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις στις δηλωμένες έδρες τους, διαπίστωσαν ότι δεν βρίσκονταν εκεί. Όπως είπε, μία από τις εταιρείες εμφανιζόταν να έχει ως διεύθυνση τη Λεωφόρο Κηφισίας 168, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο του κ. Καμπούρη.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο ΕΦΚΑ, ενώ στις καταγγελίες που υποβλήθηκαν συμπεριλήφθηκαν, σύμφωνα με τη δικηγόρο, 25 συνοδευτικά έγγραφα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 κατατέθηκε καταγγελία και στην Οικονομική Αστυνομία. Κατά τη Βιργινία Ξανθοπούλου, η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν εκείνη που προχώρησε την έρευνα και συνέβαλε στην αποκάλυψη της ευρύτερης υπόθεσης.

Ακολούθησε μήνυση σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των λογιστών, όπως ανέφερε η δικηγόρος. Η ίδια υποστήριξε ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι αρμόδιοι εξέτασαν οικονομικά στοιχεία και κάλεσαν εμπλεκόμενα πρόσωπα για να δώσουν εξηγήσεις.

Επιπλέον, η δικηγόρος διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι τηλεφωνική επικοινωνία που αποδιδόταν σε λογιστικό πρόσωπο αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα στη σύζυγο του κ. Καμπούρη.

Γιατί δεν εντοπίστηκαν νωρίτερα οι ύποπτες δηλώσεις

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στη συνέντευξη αφορούσε τον λόγο για τον οποίο οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ δεν εντόπισαν νωρίτερα τις παρατυπίες που καταγγέλλονταν.

Η Βιργινία Ξανθοπούλου ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εξετάζουν τις καταγγελίες με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Όπως είπε, όταν επικοινώνησε με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, η πρώτη απάντηση ήρθε έπειτα από έξι έως επτά μήνες. Παράλληλα, οι δηλωμένες έδρες των εταιρειών βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, με αποτέλεσμα η υπόθεση να εξετάζεται από διαφορετικά τμήματα.

Η ίδια επισήμανε ότι μια καταγγελία για φερόμενες αδήλωτες ή εσφαλμένα δηλωμένες αποδοχές ύψους περίπου 20.000 ευρώ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποκαλύπτει εξαρχής το μέγεθος μιας ευρύτερης υπόθεσης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ανέφερε, η διερεύνηση αποκάλυψε στοιχεία που παρέπεμπαν σε πολύ μεγαλύτερη οικονομική διάσταση, με την ίδια να κάνει λόγο για ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την περιγραφή της, κρίθηκε αναγκαία η προσφυγή στην Οικονομική Αστυνομία, καθώς η μέχρι τότε πορεία των καταγγελιών δεν είχε οδηγήσει σε γρήγορη συνολική διερεύνηση.

«Ένα λάθος παύει να είναι λάθος όταν δεν διορθώνεται»

Η δικηγόρος αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση της με την εργαζόμενη, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο γυναίκες είναι στενές φίλες και ότι ανέλαβε την υπόθεση χωρίς αμοιβή.

Όπως εξήγησε, η απόφασή της να προσφέρει δωρεάν τις νομικές υπηρεσίες της ήταν καθοριστική, καθώς το οικονομικό βάρος μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας θα μπορούσε να αποθαρρύνει την εντολέα της από το να συνεχίσει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της.

Η ίδια τόνισε ότι η επιμονή τους ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει η υπόθεση και να εξεταστούν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει.

«Ένα λογιστικό λάθος παύει να είναι λάθος όταν κάποιος το επισημαίνει και εσύ δεν το διορθώνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη θέση της για τη διαχείριση των δηλωμένων αποδοχών της εργαζόμενης.

Κλείνοντας, η Βιργινία Ξανθοπούλου επισήμανε ότι όσοι είχαν επαγγελματική συνεργασία με τον Φίλιππο Καμπούρη θα ήταν σκόπιμο να ελέγξουν τα στοιχεία της απασχόλησης και της φορολογικής τους εικόνας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητήματα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ποινικής διερεύνησης, με τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους να απολογούνται για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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