Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ του παρουσιαστή και της συζύγου του, την ώρα που 11 συλληφθέντες οδηγούνται στην ανακρίτρια.

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Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε τραπεζικές κινήσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ του παρουσιαστή Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.
  • Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αναλήψεων και των δηλωθέντων εισοδημάτων, που ενισχύει τις κατηγορίες για εκτεταμένη απάτη στον ΕΦΚΑ.
  • Υποκλαπείσες συνομιλίες αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και την απόκρυψη συνεργασιών από τη σύζυγο του παρουσιαστή.
  • Συνολικά 11 άτομα έχουν συλληφθεί και οδηγούνται σε ανακρίτρια, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο καταζητείται.
  • Ο Φίλιππος Καμπούρης νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά από λιποθυμικό επεισόδιο κατά την κράτησή του.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών και ελεγκτικών αρχών γύρω από το οικονομικό κύκλωμα με φερόμενο ως κεντρικό πρόσωπο τον Φίλιππο Καμπούρη, με τις τραπεζικές ροές, τα εμβάσματα στο εξωτερικό και τα ίχνη του χρήματος να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικογραφίας.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές αποτυπώνουν μια τεράστια απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική διαχείριση ρευστού και τα εισοδήματα που δήλωνε το ζευγάρι στην εφορία. Οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες με ποσά άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες. Την ίδια ώρα, τα επίσημα δηλωθέντα εισοδήματα έδειχναν μόλις 9.000 ευρώ για τον παρουσιαστή και περίπου 21.000 ευρώ για τη σύζυγό του, στοιχείο που ενισχύει τις κατηγορίες περί εκτεταμένης απάτης και όχι απλών ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Οι υποκλαπείσες συνομιλίες και το «λογιστικό γραφείο»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., καταδεικνύοντας τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού. Σε χαρακτηριστική καταγεγραμμένη συνομιλία, εργαζόμενος που αναζητούσε τα δεδουλευμένα του κάλεσε σε υποτιθέμενο λογιστικό γραφείο, όπου στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε η σύζυγος του παρουσιαστή.

Όταν το θύμα ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα μηνιάτικο ζητώντας να ενημερωθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, εκείνη απάντησε αποστασιοποιημένα:

  • «Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες, οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης».
  • Σε άλλο διάλογο, καταγεγραμμένο στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος ακούγεται να ενημερώνει τη σύζυγό του για είσπραξη ρευστού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάω να πάρω 10.000 και έρχομαι, μανάρι μου».

Απολογίες στην ανακρίτρια και νοσηλεία στο «Γεννηματάς»

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και καταζητείται. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν, με την πλευρά της υπεράσπισης να αντιτείνει ότι πρόκειται για επιχειρηματικά χρέη και όχι για εγκληματική δράση.

Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πέντε κακουργήματα, συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη κατά την κράτησή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

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