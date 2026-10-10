Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

Οι αρχές εξετάζουν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς σχετιζόμενων εταιρειών και τη σύνδεση των χρηματικών κινήσεων με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Μιχάλης Παπαδάκος

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ εμπλέκονται 29 εταιρείες με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ, με χρέη ανά εταιρεία από 30.000 έως 80.000 ευρώ.
  • Η έρευνα δυσχεραίνεται λόγω της σταδιακής δημιουργίας των οφειλών και της χρήσης «αχυρανθρώπων» ως φερόμενων ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των εταιρειών.
  • Οι αρχές εξετάζουν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς σχετιζόμενων εταιρειών και τη σύνδεση των χρηματικών κινήσεων με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
  • Έχουν συλληφθεί 11 άτομα, μεταξύ αυτών ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, με κατηγορίες για κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες και φοροδιαφυγή.
  • Η έρευνα συνεχίζεται από τις διωκτικές και δικαστικές αρχές με πλήρη συνεργασία του ΕΦΚΑ, ενώ η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ.
Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με βασικό κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, βρίσκονται οι 29 εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, Φωτεινή Βρύνα, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, εξήγησε πώς συσσωρεύονταν τα χρέη και γιατί ο εντοπισμός της φερόμενης δράσης του κυκλώματος δεν ήταν απλή υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι οφειλές δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε μία ημέρα, αλλά συσσωρεύονταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κάθε εταιρεία φέρεται να άφηνε χρέη προς τον ΕΦΚΑ που κυμαίνονταν από 30.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Η επιμέρους εικόνα των οφειλών, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του οργανισμού, δυσχέραινε τον εντοπισμό ενός ευρύτερου σχεδίου, καθώς δεν επρόκειτο εξαρχής για μία ενιαία, ιδιαίτερα υψηλή οφειλή. Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση που εμφανίζει χρέη ως ύποπτη, καθώς υπάρχουν και εταιρείες που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες ή επιδιώκουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η έρευνα βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών, με τον ΕΦΚΑ να συνεργάζεται πλήρως για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τόνισε, επίσης, ότι τα ποσά που οφείλονται δεν αφορούν μόνο τον οργανισμό, αλλά έχουν ευρύτερη σημασία για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Το σύστημα με τους «αχυρανθρώπους» και οι δυσκολίες στην είσπραξη

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των εταιρειών που φέρονται να λειτουργούν μέσω προσώπων τα οποία εμφανίζονται τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τη δραστηριότητά τους.

Η φοροτεχνικός Σάντρα Αγγέλου, στη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, έθεσε το ζήτημα των ελέγχων ήδη από το στάδιο της σύστασης μιας εταιρείας. Όπως υποστήριξε, θα πρέπει να εξετάζεται το προφίλ των προσώπων που αναλαμβάνουν την ίδρυση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αχυράνθρωποι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα είσπραξης των οφειλών αφού αυτές δημιουργηθούν. Όταν μια επιχείρηση σταματά τη λειτουργία της, αφήνοντας πίσω απλήρωτες εισφορές, και οι πραγματικά υπεύθυνοι δεν εντοπίζονται, η αναζήτηση των χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Στο πλαίσιο αυτό, η φοροτεχνικός πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών από τα πρώτα στάδια λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Οι αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και οι τραπεζικές θυρίδες

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας είχαν γίνει γνωστά και τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ΕΡΤ και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα, καθώς και την ύπαρξη τραπεζικών θυρίδων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, καθώς φέρεται να είχαν δηλώσει ετήσια εισοδήματα περίπου 30.000 ευρώ, την ώρα που εξετάζονται οι μεγάλες χρηματικές κινήσεις. Οι Αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων και τη σύνδεσή τους με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

Στην έρευνα έχουν επίσης αναφερθεί τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις Αρχές, αλλά και μαρτυρίες εργαζομένων για οικονομικές εκκρεμότητες και απλήρωτες υποχρεώσεις. Εξετάζονται, ακόμη, καταθέσεις ανθρώπων από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν οι επιχειρήσεις που ερευνώνται με τις σχετικές δραστηριότητες.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται από τις Αρχές ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ για τον ΕΦΚΑ έχει αναφερθεί ποσό περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:36ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Αναβάλλονται οι εκλογές του Νοεμβρίου - Τον Σεπτέμβριο του 2027 οι κάλπες

15:35ΕΘΝΙΚΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από την μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών σε Αυλώνα, Λιτόχωρο, Νάουσα

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Απρόβλεπτη αγάπη: Ξαναπαντρεύεται την πρώην που του έκοψε τα γεννητικά όργανα με ξυράφι

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στην Γραμμή 3 – Λειτουργία προσωρινής λεωφορειακής γραμμής

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: Φοιτήτρια κρεμάστηκε από δέντρο - «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες του Καμπούρη και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από πλήγματα του ισραηλινού στρατού

14:11WHAT THE FACT

Αρχαίο δαχτυλίδι ρίχνει νέο φως στη Σταύρωση: Έγραψε ο Πόντιος Πιλάτος ο «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Βασιλιάς των Ιουδαίων»;

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονίες ανηλίκων: Μαρούσι, Κοζάνη, Ηλιούπολη - Τουλάχιστον 10 αυτοχειρίες το 2026 - Καμπανάκι για την ψυχική υγεία των εφήβων

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Μήλο ή αχλάδι; Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος;

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συνελήφθη ο ιδρυτής του κόμματος του «Λαού των Κατσαρίδων» πριν από αντικυβερνητική διαδήλωση

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι σχέσεις με τα UFO του αγνοούμενου επιστήμονα: Μυστηριώδης εξαφάνιση, λίγο πριν ανοίξουν τα αρχεία

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαύδου - Επιχείρηση της FRONTEX

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστικές αποκαλύψεις για τον πατριό με «σεξουαλική ζήλια» που στραγγάλισε τη θετή κόρη του - H στιγμή που ανοίγει την πόρτα στον δολοφόνο της

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νόμος έγινε η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

12:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα για τον Διονύση Χαριτόπουλο: «Ήταν φίλος μου, πόσο δύσκολο πια να το λες αυτό - Του χρωστάω»

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο 1.600 ουσίες - Τι αναμένει η οικογένεια από τις αναλύσεις, το «καρφί» Λυκούδη για την κατάθεση της κόρης των γιατρών

12:28LIFESTYLE

Ο Νίκος Καρβέλας είχε απαγορεύσει και στο παρελθόν στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του - «Ήταν όταν είχα σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο», αποκάλυψε η τραγουδίστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Μήλο ή αχλάδι; Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος;

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στην Γραμμή 3 – Λειτουργία προσωρινής λεωφορειακής γραμμής

14:11WHAT THE FACT

Αρχαίο δαχτυλίδι ρίχνει νέο φως στη Σταύρωση: Έγραψε ο Πόντιος Πιλάτος ο «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Βασιλιάς των Ιουδαίων»;

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά: Η Αχτσιόγλου στην ΕΛΑΣ, οι νέες προσθήκες στο ΠΑΣΟΚ και το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θηβών: Η οικογενειακή τραγωδία της 24χρονης Φιόρης - Είχε χάσει και τον 18χρονο εξάδελφό της σε τροχαίο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Από το άγρυπνο κώμα στο «γεια σου γιατρέ, τι κάνεις;»: Η στιγμή που ο 18χρονος Χρήστος συγκλόνισε τον φυσίατρό του

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: Φοιτήτρια κρεμάστηκε από δέντρο - «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη»

10:16ΚΟΣΜΟΣ

«Έρωτας με την πρώτη ματιά»: Εκείνος 21, εκείνη 80 - Η ρομαντική πρόταση γάμου στην «κοπέλα» του

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες του Καμπούρη και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονίες ανηλίκων: Μαρούσι, Κοζάνη, Ηλιούπολη - Τουλάχιστον 10 αυτοχειρίες το 2026 - Καμπανάκι για την ψυχική υγεία των εφήβων

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο 1.600 ουσίες - Τι αναμένει η οικογένεια από τις αναλύσεις, το «καρφί» Λυκούδη για την κατάθεση της κόρης των γιατρών

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστικές αποκαλύψεις για τον πατριό με «σεξουαλική ζήλια» που στραγγάλισε τη θετή κόρη του - H στιγμή που ανοίγει την πόρτα στον δολοφόνο της

12:28LIFESTYLE

Ο Νίκος Καρβέλας είχε απαγορεύσει και στο παρελθόν στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του - «Ήταν όταν είχα σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο», αποκάλυψε η τραγουδίστρια

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ένοχοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία των σέρφερ - «Άσε με να ζήσω, μόλις αρραβωνιάστηκα», εκλιπαρούσε ένα από τα θύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ