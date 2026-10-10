Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

Snapshot Στην υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ εμπλέκονται 29 εταιρείες με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ, με χρέη ανά εταιρεία από 30.000 έως 80.000 ευρώ.

Η έρευνα δυσχεραίνεται λόγω της σταδιακής δημιουργίας των οφειλών και της χρήσης «αχυρανθρώπων» ως φερόμενων ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των εταιρειών.

Οι αρχές εξετάζουν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς σχετιζόμενων εταιρειών και τη σύνδεση των χρηματικών κινήσεων με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Έχουν συλληφθεί 11 άτομα, μεταξύ αυτών ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, με κατηγορίες για κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες και φοροδιαφυγή.

Η έρευνα συνεχίζεται από τις διωκτικές και δικαστικές αρχές με πλήρη συνεργασία του ΕΦΚΑ, ενώ η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με βασικό κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, βρίσκονται οι 29 εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, Φωτεινή Βρύνα, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, εξήγησε πώς συσσωρεύονταν τα χρέη και γιατί ο εντοπισμός της φερόμενης δράσης του κυκλώματος δεν ήταν απλή υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι οφειλές δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε μία ημέρα, αλλά συσσωρεύονταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κάθε εταιρεία φέρεται να άφηνε χρέη προς τον ΕΦΚΑ που κυμαίνονταν από 30.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Η επιμέρους εικόνα των οφειλών, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του οργανισμού, δυσχέραινε τον εντοπισμό ενός ευρύτερου σχεδίου, καθώς δεν επρόκειτο εξαρχής για μία ενιαία, ιδιαίτερα υψηλή οφειλή. Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση που εμφανίζει χρέη ως ύποπτη, καθώς υπάρχουν και εταιρείες που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες ή επιδιώκουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η έρευνα βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών, με τον ΕΦΚΑ να συνεργάζεται πλήρως για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τόνισε, επίσης, ότι τα ποσά που οφείλονται δεν αφορούν μόνο τον οργανισμό, αλλά έχουν ευρύτερη σημασία για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Το σύστημα με τους «αχυρανθρώπους» και οι δυσκολίες στην είσπραξη

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των εταιρειών που φέρονται να λειτουργούν μέσω προσώπων τα οποία εμφανίζονται τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τη δραστηριότητά τους.

Η φοροτεχνικός Σάντρα Αγγέλου, στη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, έθεσε το ζήτημα των ελέγχων ήδη από το στάδιο της σύστασης μιας εταιρείας. Όπως υποστήριξε, θα πρέπει να εξετάζεται το προφίλ των προσώπων που αναλαμβάνουν την ίδρυση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αχυράνθρωποι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα είσπραξης των οφειλών αφού αυτές δημιουργηθούν. Όταν μια επιχείρηση σταματά τη λειτουργία της, αφήνοντας πίσω απλήρωτες εισφορές, και οι πραγματικά υπεύθυνοι δεν εντοπίζονται, η αναζήτηση των χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Στο πλαίσιο αυτό, η φοροτεχνικός πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών από τα πρώτα στάδια λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Οι αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και οι τραπεζικές θυρίδες

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας είχαν γίνει γνωστά και τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ΕΡΤ και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα, καθώς και την ύπαρξη τραπεζικών θυρίδων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, καθώς φέρεται να είχαν δηλώσει ετήσια εισοδήματα περίπου 30.000 ευρώ, την ώρα που εξετάζονται οι μεγάλες χρηματικές κινήσεις. Οι Αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων και τη σύνδεσή τους με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

Στην έρευνα έχουν επίσης αναφερθεί τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις Αρχές, αλλά και μαρτυρίες εργαζομένων για οικονομικές εκκρεμότητες και απλήρωτες υποχρεώσεις. Εξετάζονται, ακόμη, καταθέσεις ανθρώπων από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν οι επιχειρήσεις που ερευνώνται με τις σχετικές δραστηριότητες.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται από τις Αρχές ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ για τον ΕΦΚΑ έχει αναφερθεί ποσό περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

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