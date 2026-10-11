Υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ: Αλληλοκατηγορίες στις απολογίες Καμπούρη, συζύγου και λογιστών

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για απάτη και υποστήριξαν ότι πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για εικονικές εταιρείες.

Ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε ότι δεν είχε αρμοδιότητα στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων και ότι η μη καταβολή εισφορών δεν συνιστά αυτόματα απάτη.

Η σύζυγος του Καμπούρη υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν σε παροχή εργασίας χωρίς εμπλοκή στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση.

Οι κατηγορούμενοι λογιστές απέδωσαν ευθύνες στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ κατά τις απολογίες τους.

Οι απολογίες διεξάγονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης στον ΕΦΚΑ. Snapshot powered by AI

Τις ευθύνες στους λογιστές επιχείρησαν να αποδώσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ενώ οι κατηγορούμενοι λογιστές έστρεψαν τα «βέλη» τους στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ κατά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση της απάτης στον ΕΦΚΑ, που βρίσκεται σε εξέλιξη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται σχετικά με τη λειτουργία εικονικών εταιρειών και τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για απάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, που διήρκεσε περίπου 3 ώρες, ο Φίλιππος Καμπούρης υποστήριξε ότι η μη καταβολή εισφορών και φόρων δεν συνιστά από μόνη της απάτη, καθώς, όπως ανέφερε, για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος απαιτείται συγκεκριμένη απατηλή συμπεριφορά και πρόκληση πλάνης.

Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει τον ρόλο του από τη λογιστική και φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι η δική του δραστηριότητα αφορούσε την πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι τα σχετικά ζητήματα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόταν για τα έγγραφα που καλούνταν να υπογράψει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η απολογία της συζύγου του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην παροχή εργασίας και στα καθήκοντα που της είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχει αρμοδιότητα για τη λογιστική και φορολογική τους διαχείριση.

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