Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Μαζί τους προφυλακίστηκαν ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Καμπούρη.

Μία γυναίκα με ρουμανική καταγωγή παραμένει υπό κράτηση λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για άλλη υπόθεση.

Πέντε άλλοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματικές εγγυήσεις.

Οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων διήρκησαν σχεδόν 17 ώρες, με διαφορετικές αντιδράσεις κατά την ανακοίνωση των προφυλακίσεων. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγούνται ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του ζευγαριού, το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή του κυκλώματος.

Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι, που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Για τους δύο τελευταίους, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, θα παραμείνει υπό κράτηση λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της για άλλη υπόθεση.

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων ανά περίπτωση. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση τακτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα και χρηματικές εγγυήσεις ύψους 4.000 έως 8.000 ευρώ.

Οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκαν έπειτα από σχεδόν 17 ώρες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αντιμετώπισαν ψύχραιμα την απόφαση της προσωρινής κράτησής τους, ενώ διαφορετική ήταν η αντίδραση ενός 59χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος, μόλις άκουσε ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή, ξέσπασε σε κλάματα και φωνές.

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