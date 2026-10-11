Φίλιππος Καμπούρης: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την απάτη €5 εκατ. κατά του ΕΦΚΑ

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ κατά του ΕΦΚΑ.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατά του Δημοσίου μέσω εταιρειών-φαντασμάτων.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι κρατούνται ήδη για αρκετές ημέρες στη ΓΑΔΑ πριν την απολογία τους. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησαν με κλούβα της ΕΛΑΣ από τη ΓΑΔΑ προς τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που κατηγορούνται για απάτη κατά του ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες κατά του Δημοσίου, δημιουργώντας εταιρείες-φαντάσματα και χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους».

Το πρωί της Κυριακής, οι συλληφθέντες που κρατούνται εδώ και μέρες στη ΓΑΔΑ, επιβιβάστηκαν σε κλούβα για να μεταχθούν στην Ευελπίδων και να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, έτσι ώστε να απολογηθούν για το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει ασκηθεί.

Οι υποκλαπείσες συνομιλίες και το «λογιστικό γραφείο»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., καταδεικνύοντας τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού. Σε χαρακτηριστική καταγεγραμμένη συνομιλία, εργαζόμενος που αναζητούσε τα δεδουλευμένα του κάλεσε σε υποτιθέμενο λογιστικό γραφείο, όπου στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε η σύζυγος του παρουσιαστή.

Όταν το θύμα ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα μηνιάτικο ζητώντας να ενημερωθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, εκείνη απάντησε αποστασιοποιημένα: «Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες, οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης».

Σε άλλο διάλογο, καταγεγραμμένο στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος ακούγεται να ενημερώνει τη σύζυγό του για είσπραξη ρευστού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάω να πάρω 10.000 και έρχομαι, μανάρι μου».

Στην Ευελπίδων οι 11 συλληφθέντες

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και καταζητείται. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται αυτή την ώρα ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν, με την πλευρά της υπεράσπισης να αντιτείνει ότι πρόκειται για επιχειρηματικά χρέη και όχι για εγκληματική δράση.

Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πέντε κακουργήματα.

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