Υπόθεση Καμπούρη: «Άδικη η προφυλάκιση, δεν είναι προκαταβολή ποινής» λέει ο Λύτρας

Snapshot Ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη χαρακτήρισε άδικη την προσωρινή κράτηση του πελάτη του και των άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση απάτης.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο Καμπούρης ήταν αφανής εταίρος και πραγματικός ιδιοκτήτης των εταιρειών, χωρίς άμεση διαχείριση.

Ο Απόστολος Λύτρας άσκησε κριτική στο αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται δημόσια γύρω από υποθέσεις με μεγάλη δημοσιότητα.

Τόνισε ότι η προσωρινή κράτηση δεν αποτελεί προκαταβολή ποινής και η ενοχή κρίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση μετά τις απολογίες τους. Snapshot powered by AI

Την έντονη διαφωνία του με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου εξέφρασε ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο γνωστός ποινικολόγος χαρακτήρισε άδικες τις προφυλακίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η προσωρινή κράτηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόωρη επιβολή ποινής.

«Υπήρξαν αυτές οι προσωρινές κρατήσεις, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι πραγματικά άδικες», ανέφερε, σχολιάζοντας την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη τριών κατηγορουμένων.

«Ο Καμπούρης ήταν αφανής εταίρος»

Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε και στον ρόλο που, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, είχε ο εντολέας του στις εταιρείες που ερευνώνται.

«Ο Καμπούρης ήταν αφανής εταίρος σε εταιρίες. Ήταν δηλαδή ο πραγματικός ιδιοκτήτης των εταιριών και για κάποιους λόγους που δεν ήθελε να φαίνεται, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι διαχειριστές αυτών των εταιριών. Υπήρχε ένα λογιστικό γραφείο που ασχολιόταν με όλα αυτά τα θέματα», σημείωσε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στη γραμμή της υπεράσπισης, η οποία επιχειρεί να αποσαφηνίσει τον βαθμό εμπλοκής του Φίλιππου Καμπούρη στις επίμαχες εταιρείες και στις πράξεις που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές.

Η αναφορά στο «κλίμα» γύρω από την υπόθεση

Ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη άσκησε παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, διαμορφώνεται το δημόσιο κλίμα γύρω από υποθέσεις που λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα.

«Όταν δημιουργείται ένα κλίμα, εγώ μέχρι στιγμής στις δικαστικές αίθουσες δεν έχω δει ποτέ να γίνεται το αντίθετο από το κλίμα που δημιουργείται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η προσωρινή κράτηση δεν είναι προκαταβολή ποινής»

Ο Απόστολος Λύτρας έκλεισε την τοποθέτησή του τονίζοντας ότι η προφυλάκιση δεν ισοδυναμεί με ενοχή ούτε με τελική καταδίκη.

«Όταν υπάρχει προσωρινή κράτηση, δεν είναι προκαταβολή ποινής», είπε, επιμένοντας ότι η ποινική ευθύνη κρίνεται μόνο με την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι κατηγορούμενοι τελούν υπό προσωρινή κράτηση μετά τις απολογίες τους.

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