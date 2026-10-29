Φάλαινα φυσητήρας καταγράφεται ξανά στα νερά της Ικαρίας - Εντυπωσιακό βίντεο

Ένας μεγάλος αρσενικός φυσητήρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με το ερευνητικό σκάφος «Τρίτων»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φάλαινα φυσητήρας καταγράφεται ξανά στα νερά της Ικαρίας - Εντυπωσιακό βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας μεγάλος αρσενικός φυσητήρας καταγράφηκε στην Τάφρο της Ικαρίας κατά τη διάρκεια έρευνας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με το σκάφος «Τρίτων».
  • Η Τάφρος της Ικαρίας είναι περιοχή διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη.
  • Η καταγραφή υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη των βαθιών θαλασσών του Αιγαίου και της θαλάσσιας ζωής τους.
  • Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος τονίζει την αναγκαιότητα μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε δράσεις προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
  • Η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει την πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθιστώντας σημαντική την προστασία τους.
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Ένας μεγάλος αρσενικός φυσητήρας καταγράφηκε ξανά στην Τάφρο της Ικαρίας, κατά τη διάρκεια ερευνητικής αποστολής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» με το σκάφος «Τρίτων».

Η νέα καταγραφή φέρνει στο προσκήνιο τον πλούσιο αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο κόσμο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του Αιγαίου. Η Τάφρος της Ικαρίας αποτελεί περιοχή διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας, παραμένοντας ωστόσο ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, κάθε τέτοια συνάντηση υπενθυμίζει πόσα έχουμε ακόμη να μάθουμε για τις βαθιές θάλασσες του Αιγαίου και τη θαλάσσια ζωή που φιλοξενούν.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε ουσιαστικές δράσεις προστασίας, καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η δημοσίευση του Ινστιτούτου:

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