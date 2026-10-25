Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Η στιγμή που ο ωκεανός μοιάζει να εξαφανίζεται στο στόμα μιας φάλαινας

Ένα σπάνιο θέαμα κατέγραψε με drone ένας ερασιτέχνης φωτογράφος, απαθανατίζοντας μια τεράστια πτεροφάλαινα να ανοίγει το στόμα της και να απορροφά εντυπωσιακές ποσότητες θαλασσινού νερού, ενώ δελφίνια κολυμπούν δίπλα της

Ανθή Κουρεντζή

Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Η στιγμή που ο ωκεανός μοιάζει να εξαφανίζεται στο στόμα μιας φάλαινας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος κατέγραψε με drone μια πτεροφάλαινα να ανοίγει το στόμα της και να απορροφά έως 68.000 λίτρα θαλασσινού νερού κοντά στην ακτή του Πέμπροκσαϊρ, στην Ουαλία.
  • Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζωντανό ζώο, με μήκος έως 24 μέτρα και βάρος μέχρι 70 τόνους, και χρησιμοποιεί ειδικές κεράτινες πλάκες για να φιλτράρει την τροφή της από το νερό.
  • Η παρουσία της φάλαινας τόσο κοντά στις ακτές θεωρείται σπάνια και σημαντική από επιστήμονες, καθώς περνά την πλειονότητα της ζωής της στην ανοιχτή θάλασσα.
  • Το βίντεο που δημοσίευσε ο Rhys Morgan έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 προβολές και προκάλεσε συζητήσεις για την ανάγκη προστασίας των πτεροφαλαινών από τη φαλαινοθηρία.
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Ένα μοναδικό στιγμιότυπο από τον συναρπαστικό κόσμο των ωκεανών κατέγραψε ο Rhys Morgan, όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα ζώα που έχουν υπάρξει ποτέ στη Γη.

Ο ερασιτέχνης φωτογράφος και βιντεογράφος βρισκόταν με έναν φίλο του για ψάρεμα στα ανοιχτά της ακτής του Πέμπροκσαϊρ, στην Ουαλία, όταν εντόπισε μια τεράστια πτεροφάλαινα (fin whale).

Χωρίς να χάσει χρόνο, απογείωσε το drone του και κατάφερε να καταγράψει μια εντυπωσιακή σκηνή από τη διαδικασία της διατροφής της.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η φάλαινα εμφανίζεται να αναδύεται στην επιφάνεια, να ανοίγει το τεράστιο στόμα της και να καταπίνει μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού μαζί με μικροσκοπικούς θαλάσσιους οργανισμούς.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι η στιγμή που οι πτυχώσεις στο κάτω μέρος του στόματος και του λαιμού της διαστέλλονται θεαματικά, επιτρέποντας στο γιγαντιαίο θηλαστικό να συγκρατήσει έως και 18.000 γαλόνια νερού, δηλαδή περίπου 68.000 λίτρα, κατά τη διαδικασία της σίτισης.

Την ίδια στιγμή, στο βίντεο διακρίνονται δελφίνια να κολυμπούν κοντά στη φάλαινα, προσφέροντας ακόμη πιο εντυπωσιακές εικόνες.

«Ήταν καθαρή τύχη», δήλωσε ο Rhys Morgan στο BBC, περιγράφοντας πώς κατάφερε να απαθανατίσει το σπάνιο στιγμιότυπο.

Ένας γίγαντας μήκους 24 μέτρων και βάρους 70 τόνων

Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζωντανό ζώο στον πλανήτη, μετά τη γαλάζια φάλαινα.

Το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 24 μέτρα και το βάρος της τους 70 τόνους. Παρά το τεράστιο μέγεθός της, είναι ιδιαίτερα γρήγορη και δύσκολα εντοπίζεται, καθώς περνά μεγάλο μέρος της ζωής της στην ανοιχτή θάλασσα.

Η τεχνική σίτισής της είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του ζωικού βασιλείου. Η φάλαινα επιταχύνει προς μια συγκέντρωση μικροσκοπικών οργανισμών, ανοίγει διάπλατα το στόμα της και εισροφά τεράστιες ποσότητες νερού.

Στη συνέχεια, αποβάλλει το νερό μέσα από τις ειδικές κεράτινες πλάκες του στόματός της, συγκρατώντας την τροφή.

Η θαλάσσια βιολόγος δρ Μαριάννα Chimienti, από το Πανεπιστήμιο Bangor, χαρακτήρισε την παρατήρηση σπάνια και ιδιαίτερα τυχερή, εξηγώντας ότι, παρόλο που η συγκεκριμένη συμπεριφορά διατροφής είναι φυσιολογική, η παρουσία μιας τέτοιας φάλαινας τόσο κοντά στις ακτές είναι αξιοσημείωτη.

Από μια τυχαία συνάντηση σε ένα βίντεο που έγινε viral

Ο Rhys Morgan δεν περίμενε ότι η βόλτα του στη θάλασσα θα εξελισσόταν σε μια εμπειρία που θα προκαλούσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Όπως εξήγησε, συνηθίζει να έχει μαζί του το drone κάθε φορά που βγαίνει με το σκάφος του, ώστε να είναι προετοιμασμένος για κάποια ασυνήθιστη συνάντηση με την άγρια ζωή.

Όταν δημοσίευσε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίστευε ότι θα συγκέντρωνε μερικές εκατοντάδες προβολές. Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι προβολές ξεπέρασαν τις 100.000.

Το βίντεο προκάλεσε όχι μόνο θαυμασμό, αλλά και συζητήσεις για την ανάγκη προστασίας των πτεροφαλαινών, με χρήστες να επισημαίνουν την απειλή που εξακολουθεί να αποτελεί η φαλαινοθηρία σε ορισμένες χώρες.

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