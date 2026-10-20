Βίντεο: Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρο λαγό

Snapshot Στην κατεχόμενη Καρπασία της Κύπρου καταγράφηκε βίντεο με οχιά να καταβροχθίζει έναν λαγό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτη που έβγαζε τα σκυλιά του βόλτα στην ύπαιθρο.

Η οχιά που εμφανίζεται στο βίντεο είναι η κυπριακή οχιά, γνωστή ως φίνα.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από προειδοποίηση για αυξημένη προσοχή στη φύση λόγω των κινδύνων από οχιές αυτή την εποχή. Snapshot powered by AI

Εμπρος σε μια σκηνή άγριας φύσης βρέθηκε πολίτης στην Κύπρο, αντικρίζοντας μια οχιά να καταβροχθίζει μπροστά του έναν λαγό.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στη σελίδα «Κυνήγι» στο Facebook, όλα συνέβησαν στην κατεχόμενη Καρπασία. Ένας πολίτης είχε βγάλει τα σκυλιά του για βόλτα στην ύπαιθρο. Ξαφνικά αντιλήφθηκε μπροστά του μια κυπριακή οχιά, γνωστή ως φίνα, να έχει πιάσει ένα μικρό λαγό και να ξεκινά να τον καταβροχθίζει. Έσπευσε αμέσως να χρησιμοποιήσει την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου για να αποτυπώσει το θέαμα.

Όπως μεταδίδει το Sigmalive, η ανάρτηση του βίντεο συνοδεύτηκε από μια σαφή προειδοποίηση προς όσους κινούνται στη φύση. Ο άνθρωπος που τράβηξε το υλικό από την κατεχόμενη Καρπασία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή την εποχή». Η προτροπή του υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβει η ύπαιθρος από τις οχιές αυτή την περίοδο.

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