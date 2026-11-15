Children of Dune: Η σειρά που πρέπει να δεις πριν ταξιδέψεις στον πλανήτη Αράκις

Η ξεχασμένη σειρά του 2003 με τον James McAvoy αξίζει την προσοχή σου.

Χρήστος Κάβουρας

Children of Dune: Η σειρά που πρέπει να δεις πριν ταξιδέψεις στον πλανήτη Αράκις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
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Snapshot
  • Η σειρά Children of Dune του 2003 αποτελείται από τρία επεισόδια που διασκευάζουν τα μυθιστορήματα Dune Messiah και Children of Dune του Frank Herbert.
  • Η σειρά παρουσιάζει την πολιτική και θρησκευτική εξέλιξη του Πολ Ατρείδη και τη συνέχεια της ιστορίας με τα παιδιά του, Leto II και Ghanima.
  • Το Dune: Part Three, που θα κυκλοφορήσει το 2026, βασίζεται στο Dune Messiah και εξερευνά τη ζωή του Πολ Ατρείδη μετά την κατάκτηση της εξουσίας.
  • Η τηλεοπτική σειρά έχει παλαιότερη αισθητική και ειδικά εφέ, αλλά προσφέρει πολιτικές ίντριγκες και φιλοσοφική πολυπλοκότητα με θετικές κριτικές.
  • Συνιστάται να δει κανείς πρώτα το Dune: Part Three για να αποφύγει spoilers, αλλά η σειρά Children of Dune αξίζει να παρακολουθηθεί για πιο βαθιά κατανόηση του σύμπαντος.
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Ο πλανήτης Αράκις ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά το ταξίδι του Πολ Ατρείδη αναμένεται να γίνει ακόμα πιο σκοτεινό. Το Dune: Part Three του Denis Villeneuve πλησιάζει και, αν θέλεις να μπεις λίγο βαθύτερα στον κόσμο που δημιούργησε ο Frank Herbert, υπάρχει μια τηλεοπτική παραγωγή του 2003 που αξίζει να ανακαλύψεις.

Το Children of Dune δεν έχει τα εντυπωσιακά πλάνα, την καθηλωτική φωτογραφία και την κινηματογραφική αρτιότητα των σύγχρονων ταινιών, αποτελεί όμως μια ξεχωριστή ματιά στη συνέχεια της ιστορίας του Πολ Ατρείδη, φέρνοντας στην οθόνη δύο από τα σημαντικότερα βιβλία του Herbert.

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Και καθώς περιμένουμε το Dune Part 3 στους κινηματογράφους, ίσως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να το θυμηθούμε.

Τι ακριβώς θα δούμε σε τρία επεισόδια

Το Frank Herbert's Children of Dune κυκλοφόρησε το 2003 και αποτελείται από τρία μεγάλα επεισόδια, συνολικής διάρκειας περίπου 4,5 ωρών. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν διασκευάζει μόνο το ομώνυμο βιβλίο με τον τίτλο της σειράς, περισσότερο καλύπτει δύο μυθιστορήματα του Frank Herbert.

Dune Messiah: Ο Πολ Ατρείδης έχει γίνει αυτοκράτορας και καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ανόδου του στην εξουσία, τις πολιτικές συνωμοσίες και τη θρησκευτική λατρεία που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του.

Children of Dune: Η ιστορία περνά στα παιδιά του Πολ, τον Leto II και την Ghanima, ενώ η Αλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της σκοτεινές φιλοδοξίες.

Στο καστ συναντάμε τον Alec Newman ως Πολ, τη Susan Sarandon, την Alice Krige και έναν νεαρό James McAvoy στον ρόλο του Leto II.

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Το Dune: Part Three, που θα κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2026, βασίζεται στο βιβλίο Dune Messiah και θα εξερευνήσει τη ζωή του Πολ αρκετά χρόνια μετά την κατάκτηση της εξουσίας, όπως και στην ταινία. Θα δούμε έναν αυτοκράτορα που έρχεται αντιμέτωπος με το τίμημα της δικής του κυριαρχίας.

Επομένως, η μίνι σειρά του 2003 προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική ματιά στην ίδια ιστορία που τώρα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο Denis Villeneuve.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσομε είναι ότι η σειρά προχωρά και στα γεγονότα του τρίτου βιβλίου, οπότε αποκαλύπτει πράγματα που ενδέχεται να ξεπερνούν χρονικά την κινηματογραφική τριλογία.

Τελικά, αξίζει τον χρόνο σου;

Αν περιμένεις την αισθητική τελειότητα των ταινιών του Villeneuve, θα απογοητευτείς. Τα ειδικά εφέ έχουν πλέον γεράσει, η σκηνοθεσία είναι πιο τηλεοπτική με αισθητική 90’s, όπως και ορισμένα στοιχεία της παραγωγής.

Από την άλλη, η σειρά έχει ουσία, καλές ερμηνείες, πολιτικές ίντριγκες και αρκετή από τη φιλοσοφική πολυπλοκότητα που κάνει το σύμπαν του Dune τόσο ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι διατηρεί 80% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes και 7.2/10 στο IMDb.

Αν θέλεις να αποφύγεις πιθανά spoilers για την κινηματογραφική συνέχεια, στη θέση σου θα περιμέναμε να απολαύσουμε το Dune: Part Three και μετά θα πιάναμε τη σειρά.

Αν πάλι δεν μπορείς να περιμένεις, σίγουρα το Children of Dune αξίζει τον χρόνο σου. Ακόμα και αν θα είναι σαν να κάνεις spoiler στον εαυτό σου.

Η ταινία Dune Part 3 κυκλοφορεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου από την Tanweer.

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