Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σεισμών στο κινητό σας

Κάτι που δεν είναι γνωστό στους περισσότερους είναι το γεγονός πως υπάρχει μια εφαρμογή, πολύ παρόμοια στον τρόπο λειτουργίας του 112 που ενεργοποιείται σε περίπτωση σεισμού και ειδοποιεί πως σεισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παρέχει και οδηγίες και μέτρα προστασίας.

Το σύστημα προειδοποίησης σεισμών της Google μπορεί να ενεργοποιηθεί σε τηλέφωνα Android και iOS αρκεί μονάχα να έχετε ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και να έχετε επίσης ενεργοποιημένη την τοποθεσία του κινητού σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση «Σεισμός τώρα» στη συσκευή σας:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας. Επιλέξτε Ασφάλεια και Έκτακτη Ανάγκη. Πατήστε στην επιλογή Ειδοποιήσεις Σεισμού. Αν δεν εμφανίζεται αυτή η επιλογή, αναζητήστε την ενότητα Τοποθεσία για προχωρημένους και στη συνέχεια επιλέξτε Ειδοποιήσεις Σεισμού. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις σεισμού.

Πώς να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση στο iPhone σας

Οι ειδοποιήσεις σεισμού στο iPhone αποστέλλονται ως μέρος των ειδοποιήσεων "Έκτακτης ανάγκης" του iOS. Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σεισμού, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στις Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Πότε ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής

Η υπηρεσία Android Earthquake Alerts System ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS) και το σύστημα ShakeAlert.

Το σύστημα αυτό αξιοποιεί τους αισθητήρες των κινητών τηλεφώνων για την ταχύτατη ανίχνευση σεισμικών δονήσεων, προσφέροντας πολύτιμα δευτερόλεπτα προειδοποίησης στους χρήστες.