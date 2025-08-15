Γιατί πρέπει να ξεχάσετε τις πλαστικές κουρτίνες μπάνιου

Οι πλαστικές κουρτίνες μπάνιου συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα: αναπτύσσουν μούχλα, ξεθωριάζουν και αποκτούν κολλώδη υφή. Παράλληλα, πολλές φορές είναι δύσκολο να καθαριστούν και δεν προσφέρουν πάντα επαρκή ιδιωτικότητα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, μία νέα τάση κατακτά όλο και περισσότερα σπίτια: τα διαχωριστικά από γυαλί ή ακρυλικό.

Τα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν: