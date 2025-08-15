Γιατί πρέπει να ξεχάσετε τις πλαστικές κουρτίνες μπάνιου
Τα γυάλινα και ακρυλικά διαχωριστικά μπάνιου κερδίζουν έδαφος προσφέροντας ανθεκτικότητα, καθαριότητα και αισθητική
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι πλαστικές κουρτίνες μπάνιου συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα: αναπτύσσουν μούχλα, ξεθωριάζουν και αποκτούν κολλώδη υφή. Παράλληλα, πολλές φορές είναι δύσκολο να καθαριστούν και δεν προσφέρουν πάντα επαρκή ιδιωτικότητα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, μία νέα τάση κατακτά όλο και περισσότερα σπίτια: τα διαχωριστικά από γυαλί ή ακρυλικό.
Τα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν:
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα: Αντέχουν καλύτερα στην υγρασία και δεν φθείρονται με τον καιρό.
- Εύκολο καθάρισμα: Χρησιμοποιούνται κοινά καθαριστικά και μειώνεται ο κίνδυνος μούχλας.
- Αποτελεσματική προστασία: Εμποδίζουν το νερό να διαφύγει από την περιοχή του ντους.
- Καλύτερη αισθητική: Δίνουν μοντέρνα πινελιά και κάνουν τον χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος.
- Οικονομική επιλογή: Υπάρχουν ακρυλικά μοντέλα που συνολικά κοστίζουν λιγότερο από την τακτική αντικατάσταση πλαστικών κουρτινών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ ενόψει συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό διακύβευμα»
14:07 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχείρηση «Θέρος»: Σαφάρι των εφοριακών σε τουριστικούς προορισμούς
13:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Credia Bank: Συμφωνία ορόσημο για την εξαγορά της HSBC Μάλτας
12:55 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να ξεχάσετε τις πλαστικές κουρτίνες μπάνιου
08:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ