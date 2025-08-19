Τι χρώμα πρέπει να έχουν τα δόντια σας; Οδοντοτεχνίτης αποκαλύπτει τα μυστικά

Τα δόντια, πέρα από την αισθητική τους σημασία, μπορούν να λειτουργήσουν ως «καθρέφτης» της γενικής μας υγείας. Αλλαγές στο χρώμα τους, από κίτρινους λεκέδες μέχρι λευκές κιμωλώδεις κηλίδες, συχνά αποτελούν πρώιμα σημάδια τερηδόνας ή ακόμα και ενδείξεις σοβαρότερων παθήσεων.

Ο οδοντοτεχνίτης Άλεν Ζανγκ, ιδρυτής της ProDENT, εξηγεί ότι με τη χρήση απλών εργαλείων, όπως οι ενδοστοματικές κάμερες, μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως αλλαγές που διαφορετικά θα οδηγούσαν σε πιο επικίνδυνες καταστάσεις.

«Η τακτική παρακολούθηση μπορεί να σας γλυτώσει από μεγάλα προβλήματα στο μέλλον», τονίζει.

Τι μπορεί να σημαίνει κάθε αποχρωματισμός των δοντιών

Κίτρινο: Συχνά αποτέλεσμα καφέ ή τσαγιού, αλλά μπορεί να υποδηλώνει και ηπατική νόσο λόγω συσσώρευσης χολερυθρίνης.

Γκρίζα απόχρωση: Δόντι που έχει «πεθάνει» από τραύμα ή ένδειξη κοιλιοκάκης.

Καφέ κηλίδες: Πρώιμα σημάδια τερηδόνας, αλλά και πιθανή ένδειξη σοβαρής φθορίωσης από υπερβολικό φθόριο.

Γκρι / μπλε ρίγες: Συνδέονται με αντιβιοτικά που λήφθηκαν στην παιδική ηλικία.

Λευκές κιμωλώδεις κηλίδες: Πρώιμη τερηδόνα ή ατελή σχηματισμό σμάλτου.

Μαύρες κηλίδες: Σημάδι προχωρημένης τερηδόνας ή νεκρού πολφού.

Κηλιδωμένο σμάλτο: Πιθανή γενετική πάθηση, όπως ατελής αμιλογένεση, που αποδυναμώνει το δόντι.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, περίπου 3,7 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από στοματικές παθήσεις.

Η μη θεραπευμένη τερηδόνα μπορεί να εξελιχθεί σε αποστήματα, απώλεια δοντιών ή ακόμα και απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις.

«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν όσα το σώμα σας δεν έχει πει ακόμα», επισημαίνει ο Ζανγκ, υπογραμμίζοντας πως ο έγκαιρος εντοπισμός των αλλαγών στο χρώμα τους είναι μια από τις πιο απλές κινήσεις για τη μακροχρόνια προστασία της υγείας.