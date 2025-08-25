Συναγερμός στις ΗΠΑ: Εντοπίστηκε σπάνιο παράσιτο που «τρώει» ανθρώπινη σάρκα στο Μέριλαντ

Ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η εμφάνιση ενός εξαιρετικά σπάνιου παρασίτου, γνωστού ως screwworm («σκουλήκι που τρώει ζωντανή σάρκα»), σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε άτομο που ταξίδεψε από τη Γουατεμάλα στο Μέριλαντ και εμφάνισε προσβολή από το παράσιτο New World screwworm. Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στις ΗΠΑ για το 2025, τη στιγμή που η επιδημία εξαπλώνεται σταδιακά από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό προς βορρά.

Το screwworm τρέφεται από τη ζωντανή σάρκα ζώων, κυρίως βοοειδών, ενώ σπάνια προσβάλλει ανθρώπους. Ωστόσο, όταν συμβεί, η κατάσταση μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν υπάρξει έγκαιρη θεραπεία. Η αντιμετώπισή του απαιτεί την απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση των πληγών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα screwworm μπορούν να σκοτώσουν τον ξενιστή τους εάν παραμείνουν χωρίς θεραπεία. Ο τρόπος με τον οποίο οι προνυμφές «τρώνε» τη σάρκα θυμίζει βίδα που εισχωρεί στο ξύλο — εξού και το όνομά τους.

Η εμφάνιση του παρασίτου στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στις αγορές βοείου κρέατος και κτηνοτροφίας, σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται ήδη σε ιστορικά υψηλά λόγω περιορισμένων αποθεμάτων.