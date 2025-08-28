Scarlett Johansson: Ταινία της από το 2013 είχε προβλέψει τι θα συμβεί φέτος - Οι συμπτώσεις

Μια ταινία που κυκλοφόρησε το 2013 και πρωταγωνιστεί η Scarlett Johansson φαίνεται να «προέβλεψε» με εκπληκτική ακρίβεια τον φετινό χρόνο, όπως σχολιάζουν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Her, ένα sci-fi ρομαντικό δράμα με στοιχεία κομεντί, θεωρείται από πολλούς μια από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του 2010, αν και συχνά γίνεται περισσότερο γνωστή για την ασυνήθιστη σκηνή οργασμού που περιλαμβάνει. Η υπόθεση ακολουθεί έναν άνδρα που αναπτύσσει σχέση με μια τεχνητή νοημοσύνη με γυναικεία φωνή, στην οποία δανείζει τη φωνή της η Johansson. Μαζί της εμφανίζεται και ο Joaquin Phoenix.

Το ιδιαίτερο στοιχείο που σχολιάζουν οι θεατές είναι ότι η ταινία εκτυλίσσεται στο ίδιο έτος που διανύουμε, το 2025, και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη που περιγράφει μοιάζουν πλέον με πραγματικότητα. Μάλιστα, η Johansson είχε αρνηθεί τότε προσφορές να δανείσει τη φωνή της σε πραγματικές τεχνολογικές εφαρμογές, καθώς θεωρούσε ότι «αντίκεινται στις βασικές της αξίες».

Σήμερα, η ιδέα ανθρώπων που αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς με AI δεν μοιάζει πια τόσο φανταστική. Πολλοί χρησιμοποιούν τα AI chatbots για συμβουλές ή απλώς για να συνομιλήσουν όταν η παρέα δεν απαντά στα μηνύματα. Κάποιοι μάλιστα παραδέχονται ότι αναπτύσσουν συναισθήματα για αυτές τις ψηφιακές «παρουσίες», θυμίζοντας έντονα τον χαρακτήρα του Phoenix στην ταινία.

Χρήστες του X (πρώην Twitter) σχολίασαν χαρακτηριστικά:

«Τρελό πώς το Her (2013) προέβλεψε τη μόδα και τις περίεργες σχέσεις με AI συντρόφους το 2025, τη χρονιά που διαδραματίζεται η ταινία».

«Ξέρανε ότι η AI θα ήταν το απόλυτο πράγμα το 2025. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η AI δεν έχει τη φωνή της Scarlett».

«Είναι εντυπωσιακό ότι προέβλεψε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά απίστευτο να μαντεύεις την επιστροφή των μουστακιών».

Άλλοι σημείωσαν ότι ίσως οι σεναριογράφοι δεν προέβλεψαν μόνο, αλλά επηρέασαν και την τεχνολογική κουλτούρα: «Ίσως όχι απλώς προέβλεψε, αλλά αποτέλεσε βασικό κίνητρο για την εξέλιξη της AI».

Η ταινία, που κάποτε θεωρούνταν επιστημονική φαντασία, μοιάζει πλέον με δραματική απεικόνιση μιας πραγματικότητας όπου η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την καθημερινή ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.