Ούτε χλωρίνη ούτε ξύδι: Το τέχνασμα για να διώξετε τις οσμές όταν η γάτα σας λερώνει το σπίτι

Η μυρωδιά των ούρων γάτας στο σπίτι είναι ένα κοινό και επίμονο πρόβλημα για όσους ζουν με αιλουροειδή. Πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται σε οικιακές λύσεις όπως χλωρίνη ή ξύδι σε αναζήτηση αποτελεσματικού καθαρισμού, αν και αυτές οι μέθοδοι συχνά αποτυγχάνουν να εξουδετερώσουν την οσμή.

Γιατί δεν χρησιμοποιεί την αμμολεκάνη της;

Η άρνηση μιας γάτας να χρησιμοποιήσει την αμμολεκάνη της μπορεί να σχετίζεται με διάφορες αιτίες, από ιατρικά προβλήματα έως θέματα συμπεριφοράς έως προτιμήσεις σχετικά με τη θέση και την καθαριότητα της αμμολεκάνης

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα (ASPCA), παράγοντες όπως το άγχος, οι πρόσφατες αλλαγές στο σπίτι, τα βρώμικα απορρίμματα, η ανεπαρκής άμμος ή οι συνθήκες υγείας όπως οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος μπορούν να οδηγήσουν μια γάτα να ουρήσει έξω από την αμμολεκάνη της. Η εδαφική σήμανση είναι επίσης συνήθως κοινή σε μη στειρωμένες γάτες. Συνιστάται να παρατηρήσετε τη συχνότητα του προβλήματος και να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο.

Τα ούρα γάτας περιέχουν ενώσεις όπως ουρία, αμμωνία και μερκαπτάνες που παράγουν επίμονες οσμές που είναι δύσκολο να εξαλειφθούν. Τα ενζυματικά καθαριστικά είναι προϊόντα που παρασκευάζονται με βακτήρια και ένζυμα ικανά να διασπούν αυτά τα μόρια, εξουδετερώνοντας τόσο τις οσμές όσο και τους λεκέδες.

Πρακτικές συμβουλές για να κάνετε μια γάτα να χρησιμοποιήσει το κουτί άμμου της

Για να διασφαλιστεί ότι η γάτα χρησιμοποιεί την αμμολεκάνη της και να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενα επεισόδια έξω από την αμμολεκάνη, ειδικοί από την Humane Society των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστούν:

Καθαρίστε τον δίσκο καθημερινά και αλλάξτε τον εντελώς κάθε εβδομάδα.

Τοποθετήστε την αμμολεκάνη σε μια ήσυχη και εύκολα προσβάσιμη περιοχή, μακριά από θορυβώδεις περιοχές ή συχνή διέλευση.

Προσφέρετε έναν επιπλέον δίσκο για κάθε γάτα στο νοικοκυριό.

Προτιμήστε λεπτή μη αρωματική άμμο, καθώς οι γάτες συχνά απορρίπτουν έντονες οσμές.

Αποφύγετε ξαφνικές αλλαγές στον τύπο της άμμου ή στο σχεδιασμό της λεκάνης απορριμάτων.

Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο εάν η αλλαγή στη συμπεριφορά επιμένει.

Όσον αφορά τον καθαρισμό τυχαίων εναποθέσεων, το πρωτόκολλο που συνιστούν οι κτηνίατροι συνίσταται στην απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων ούρων με χαρτί, στον καθαρισμό με μείγμα λευκού ξιδιού και νερού, στον ψεκασμό μαγειρικής σόδας και, για επίμονες οσμές, στη χρήση ενζυματικών καθαριστικών.

Η υιοθέτηση κατάλληλων ρουτινών υγιεινής, η επιλογή των σωστών προϊόντων και η προσοχή στη συμπεριφορά του ζώου συμβάλλουν στην πρόληψη νέων επεισοδίων και στη διατήρηση της αρμονίας στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης