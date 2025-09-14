Πόσο κοστίζουν τα καταφύγια τύπου Zuckerberg και Kardashian
Καταφύγια με γήπεδα γκολφ, κάβες, αίθουσες τέχνης και υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας
Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ευρώπη διέθετε χιλιάδες καταφύγια, τα περισσότερα εκ των οποίων σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί. Με την άνοδο των γεωπολιτικών εντάσεων, δημιουργήθηκε νέα αγορά για ιδιωτικά καταφύγια σε Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα βασικά μοντέλα κοστίζουν 3.000-5.000 ευρώ/τ.μ., τιμή συγκρίσιμη με μικρά διαμερίσματα. Προσφέρουν ενισχυμένα τσιμεντένια τοιχώματα, θωρακισμένες πόρτες και συστήματα εξαερισμού.
Ωστόσο υπάρχουν και τα πολυτελή καταφύγια των Zuckerberg και Kardashian μέχρι απλών πολιτών. Με τιμές από 20.000 δολάρια μέχρι εκατομμύρια, αυτά τα χαλύβδινα «καταφύγια» προσφέρουν φίλτρα αέρα, πισίνες, γυμναστήρια και ακόμα και μικρούς κήπους για κάποιους, όμως, η επιβίωση είναι απλά… θέμα κύρους.
Σύμφωνα με ειδικούς, η ζήτηση αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς πολλοί πολίτες δεν εμπιστεύονται τα περιορισμένα κρατικά καταφύγια.
Η πιο ασφαλής χώρα θεωρείται η Ελβετία, όπου ο νόμος επιβάλλει καταφύγιο για κάθε πολίτη, με 9.000 δημόσιες και 360.000 ιδιωτικές εγκαταστάσεις.
Σουηδία και Φινλανδία επίσης διατηρούν μεγάλα ενεργά δίκτυα: η πρώτη διαθέτει 64.000 καταφύγια για 7 εκατ. ανθρώπους, ενώ η δεύτερη πάνω από 50.000, αρκετά για σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της.