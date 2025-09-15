Κουάλα Λουμπούρ: Η viral «τρύπα στον τοίχο» - To ασυνήθιστο cafe

Ένα πρωτότυπο, αλλά ευρηματικό cafe, έχει τραβήξει το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον του διαδικτύου.

Στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου η παράδοση συνυπάρχει με τη σύγχρονη ζωή, ένας τοίχος έχει γίνει viral.

Για την ακρίβεια ένας τοίχος με μία τρύπα. Και όλο αυτό είναι ένα καφέ ή αλλιώς το Jamboo Cafe, που έγινε viral.

To σκηνικό, ένας τοίχος, χωρίς πινακίδα, χωρίς καρέκλες, χωρίς ατμόσφαιρα καφέ. Ένα μικρό κουδούνι στερεωμένο στον τοίχο. Ένα χέρι εμφανίζεται ξαφνικά, παίρνει τα χρήματά του και δίνει ένα ποτό μέσα από μια μικρή τρύπα. Αυτό είναι και χωρίς άλλα έξοδα.