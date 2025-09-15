Μοναδική ανακάλυψη στην Πομπηία: Ανθρώπινος εγκέφαλος μετατράπηκε σε γυαλί εξαιτίας του Βεζουβίου

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Ερκολάνο (Herculaneum) της Πομπηίας, οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν ανθρώπινο εγκέφαλο που είχε μετατραπεί σε γυαλί από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., διατηρώντας τις πρωτεΐνες, τα λιπαρά οξέα και τις μικροδομές του νευρικού ιστού.

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην αρχαία πόλη του Ερκολάνου, που καταστράφηκε από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν ανθρώπινο εγκέφαλο που είχε μετατραπεί σε γυαλί, διατηρώντας τις μικροδομές του.

Το φαινόμενο, που ονομάζεται υαλοποίηση, προκλήθηκε από την ταχεία πρόσκρουση ενός καυτού ηφαιστειακού νέφους με θερμοκρασία τουλάχιστον 510 °C. Ως αποτέλεσμα, η οργανική ύλη του εγκεφάλου μετατράπηκε σε μικροσκοπικά υαλώδη σωματίδια.

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι τα γυάλινα θραύσματα περιείχαν πρωτεΐνες και λιπαρά οξέα χαρακτηριστικά του νευρικού ιστού. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η υαλοποίηση επέτρεψε μια μοναδική συντήρηση του βιολογικού υλικού, η οποία ανοίγει νέες δυνατότητες για τη μελέτη της αρχαίας ανατομίας και της δομής του εγκεφάλου.

Διαβάστε επίσης