Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου.

  • 1908 - Ιδρύεται η General Motors.
  • 1955 - Λαμβάνει χώρα στρατιωτικό πραξικόπημα για την ανατροπή του προέδρου Χουάν Περόν στην Αργεντινή.
  • 1963 - Δημιουργείται η Μαλαισία από την ένωση της Μαλαίας, της Σιγκαπούρης, της Βόρειας Βόρνεο και του Σαράουακ. Ωστόσο, η Σιγκαπούρη σύντομα θα αποσχιστεί από τη νέα χώρα.
  • 1975 - Η Παπούα Νέα Γουινέα αποκτά την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία.
  • 1978 - Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ χτυπά το Ιράν, σκοτώνοντας πάνω από 15.000 άτομα.
  • 1991 - Κάνει πρεμιέρα η "Λάμψη". Υπήρξε η μακροβιότερη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.
  • 2007 - Πραγματοποιούνται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.
    Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 41,87% και 152 έδρες, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 38,10% και 102 έδρες, τρίτο κόμμα το ΚΚΕ με 8,15% και 22 έδρες, τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,04% και 14 έδρες, πέμπτο και τελευταίο κόμμα το ΛΑΟΣ με 3,80% και 10 έδρες.
    Η κατανομή των εδρών έγινε με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών σχηματίστηκε η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

