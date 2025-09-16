Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»

Αρκετοί άνθρωποι έχουν μιλήσει για όσα βίωσαν όταν βρέθηκαν ένα βήμα πριν τον θάνατο. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ρέι Κατάνια, ο οποίος σε ηλικία μόλις 20 ετών παγιδεύτηκε σε πυρκαγιά στο πατρικό του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φωτιά προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Ο νεαρός επέζησε και ανάρρωσε πλήρως, ωστόσο εκείνη τη νύχτα η καρδιά του σταμάτησε αρκετές φορές, με τους διασώστες να τον επαναφέρουν.

Η ανατριχιαστική ιστορία

Ο Ρέι διηγείται πως όλα ξεκίνησαν όταν το αέριο γέμισε το δωμάτιό του ενώ κοιμόταν. «Ξαφνικά σχηματίστηκε μια πύρινη μπάλα και ο τοίχος τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο πατέρας μου την έσβησε με πυροσβεστήρα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου, ήταν παράλυτα. Ούτε το κεφάλι μου δεν μπορούσα να σηκώσω», περιγράφει μιλώντας στη Metro.

Κατάφερε να συρθεί έξω από το κρεβάτι χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι. Τότε ήταν που ένιωσε πως είχε αποκοπεί από το σώμα του. «Δεν υπήρχε πόνος. Ήμουν ήδη έξω από εκείνο το σώμα. Βρισκόμουν στη γωνία του δωματίου και κοιτούσα κάτω το άψυχο κορμί μου», ανέφερε.

Όπως λέει, όλα γύρω του έμοιαζαν πιο ζωντανά και φωτεινά. «Ήταν σαν να περνάς από παλιά τηλεόραση σε υψηλή ευκρίνεια. Μπορούσα να δω τι φορούσα, κάθε λεπτομέρεια».

Στη συνέχεια παρατήρησε ένα λευκό φως σε σχήμα κώνου. «Ήταν τα πάντα: αγάπη, γαλήνη, χαρά, φώτιση. Δεν ξεχώριζε από εμένα, ήμουν μέρος του. Τίποτα δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο όμορφο», θυμάται.

Όσα είδε ο Ρέι

Ο Ρέι περιγράφει ότι κινήθηκε προς το φως, όμως τη στιγμή εκείνη ο πατέρας του τον σήκωσε από το πάτωμα και η εμπειρία διακόπηκε. Το επόμενο που θυμάται είναι τους διασώστες να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η πυρκαγιά δεν ήταν η μοναδική φορά που βίωσε κάτι ανεξήγητο. Χρόνια αργότερα, όταν δέχθηκε επίθεση στη Νέα Υόρκη, όπως λέει, οδηγήθηκε από μια «ανώτερη δύναμη» σε ασφαλές σημείο.

Η πορεία του τον έφερε κοντά στον χώρο του μεταφυσικού. Μετά από επίσκεψή του σε μέντιουμ, άρχισε να ασχολείται ο ίδιος ως σύμβουλος, ενώ κατέγραψε την ιστορία του στο βιβλίο «Ο Άθεος και η Μεταθανάτια Ζωή – Μια Αυτοβιογραφία: Μια Αληθινή Ιστορία Έμπνευσης, Μεταμόρφωσης και Αναζήτησης του Φωτισμού».