Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

Τρυφερή στιγμή έγινε viral στο TikTok, όταν η κυρία Ελένη ξεμάτιασε την Εθνική Ελλάδος στον μικρό τελικό του Eurobasket απέναντι στη Φινλανδία.

Newsbomb

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φετινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket έφερε ξανά στο προσκήνιο στιγμές συγκίνησης, υπερηφάνειας και αθλητικής δόξας. Ωστόσο, ένα απρόσμενο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση στα social media.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα από ΟΗΕ και ΕΕ

15:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα περίεργα του Άρη: Πυραμίδες μεγαλύτερες από τη Γκίζα - Παπαγάλοι και μία κλειδαρότρυπα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε στη χώρα του

15:08WHAT THE FACT

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:03LIFESTYLE

Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας την θυμόμαστε όπως πραγματικά ήταν, αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε»

15:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έριξε τα… τείχη η NBL για τους «πράσινους»

15:01WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο κέντρο διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Γαλλία

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

14:55WHAT THE FACT

Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, μετά την άφιξη 130 ακόμη ατόμων

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Unicef: "Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ