Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

Η φετινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket έφερε ξανά στο προσκήνιο στιγμές συγκίνησης, υπερηφάνειας και αθλητικής δόξας. Ωστόσο, ένα απρόσμενο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση στα social media.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας