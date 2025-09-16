Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»
Τρυφερή στιγμή έγινε viral στο TikTok, όταν η κυρία Ελένη ξεμάτιασε την Εθνική Ελλάδος στον μικρό τελικό του Eurobasket απέναντι στη Φινλανδία.
Η φετινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket έφερε ξανά στο προσκήνιο στιγμές συγκίνησης, υπερηφάνειας και αθλητικής δόξας. Ωστόσο, ένα απρόσμενο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση στα social media.
