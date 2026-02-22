Λαμία: Έσερνε ηλικιωμένη στο δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα

Τρομακτικές στιγμές βίωσε ηλικιωμένη γυναίκα στη Νέα Μαγνησία Λαμίας το πρωί της Κυριακής (22/02), καθώς ενώ περπατούσε προς την εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία της επιτέθηκε ένας επίδοξος ληστής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί, όταν ο 38χρονος δράστης πλησίασε την 83χρονη που περπατούσε στο πεζοδρόμιο κοντά στον Ιερό Ναό, και προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Η ηλικιωμένη όμως αντιστάθηκε και δεν άφηνε την τσάντα από τα χέρια της με αποτέλεσμα ο 38χρονος να την χτυπήσει στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την ρίξει στο έδαφος και να την σέρνει τραβώντας την τσάντα.

Τις φωνές της ηλικιωμένης άκουσαν γείτονες που πετάχτηκαν έξω και έτρεξαν να βοηθήσουν την γιαγιά, ενώ ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταφέρει να αρπάξει την τσάντα.

Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή.

Ο 38χρονος συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών, αφού τους έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.

