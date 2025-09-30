Η ρωσική «Κιβωτός του Νώε» επιστρέφει στη Γη με 75 ποντίκια, 1.500 μύγες και πάνω από 30 πειράματα

Ένας ρωσικός δορυφόρος με το παρατσούκλι «Κιβωτός του Νώε», που εκτοξεύτηκε για βιολογική έρευνα, τον περασμένο Αύγουστο, επέστρεψε στη Γη στις 19 Σεπτεμβρίου με περισσότερα από 30 πειράματα επί του σκάφους.

Ο δορυφόρος Bion-M No. 2 βρισκόταν σε πολική τροχιά σε υψόμετρο μεταξύ 370 και 380 χιλιομέτρων, εκθέτοντας το ωφέλιμο φορτίο του σε υψηλά επίπεδα κοσμικής ακτινοβολίας.

Η προσγείωση στις στέπες του Όρενμπουργκ, συνοδεύτηκε από ένα απρόοπτο, καθώς ξέσπασε μικρή μικρή δασική πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, επιτρέποντας στις ομάδες ανάκτησης να βγάλουν αμέσως τα ζωντανά δείγματα.

Russia’s "Bion-M No.2" biosatellite lands safely in Orenburg after 30 days in orbit — returning with living organisms on board



Over 30 experiments with animals, plants & microbes completed



Μύγες, υπό έλεγχο

Μεταξύ των πειραμάτων, αξιολογήθηκε η κινητική δραστηριότητα των μυγών για να αναλυθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα. Η αποστολή συντονίστηκε από τη Roscosmos, τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών και το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Προβλημάτων (IBMP) και τα βιολογικά αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε εργαστήρια για αρχική εξέταση.

Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μελέτες για τη φυσιολογία της βαρύτητας στα ζώα, τις επιπτώσεις των διαστημικών πτήσεων σε φυτά και μικροοργανισμούς, καθώς και βιοτεχνολογικά, ραδιοβιολογικά και τεχνολογικά πειράματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκιμές ραδιολογικής ασφάλειας για μελλοντικά επανδρωμένα σκάφη.

Ένα από τα πιο μοναδικά τμήματα, που ονομάζεται «Μετεωρίτης», ανέλυσε εάν η επίγεια ζωή θα μπορούσε να έχει προέλθει από το διάστημα, χρησιμοποιώντας πετρώματα βασάλτη με μικρόβια για να ελέγξει εάν επέζησαν από την υπερβολική ζέστη της επανεισόδου.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης μαθητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία για εκπαιδευτικούς λόγους.