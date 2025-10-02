Νόμισμα «θησαυρός»: Ένα σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε

Ένα συλλεκτικό αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προκαλέσει σάλο στους συλλέκτες.

Ένα δημοσίευμα στην ισπανόφωνη εφημερίδα Las Provincias αναφέρει στον τίτλο «Το κέρμα των 2 ευρώ του 2024 που πωλείται για 1.400 ευρώ» – πως το εν λόγω νόμισμα παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση.

Μεταξύ των άλλων στο δημοσίευμα αναφέρεται: «Ένα κέρμα μικρής αξίας μπορεί να καταλήξει να γίνει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και να κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Οι λάτρεις της νομισματικής συλλογής κυνηγούν αυτά τα περιζήτητα κομμάτια, τα οποία είτε λόγω ενός σφάλματος κατά την κοπή τους είτε λόγω του γεγονότος που τιμούν, μπορούν να εκτοξευθούν σε τιμή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το κέρμα των 2 ευρώ από την Κύπρο, το οποίο τιμά τα 20 χρόνια ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδόθηκε το 2024 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε περιορισμένη έκδοση 7.000 τεμαχίων, τοποθετημένα σε ειδικές θήκες. Η αρχική του τιμή ήταν 20 ευρώ, αλλά τώρα έχει ανέλθει στα 1.400 ευρώ, αν και η τιμή αυτή είναι μεταβαλλόμενη».

«Το συγκεκριμένο κέρμα ήταν διαθέσιμο για 20 ευρώ από τις 27 Νοεμβρίου, αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμο μέσω της Κεντρικής Τράπεζας. Στις εξειδικευμένες πλατφόρμες, η τιμή του ανέρχεται πλέον στα 1.399 ευρώ, αναγράφεται χαρακτηριστικά στην κατακλείδα του εν λόγω δημοσιεύματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το philenews.gr το περιζήτητο αυτό νόμισμα είναι δίχρωμο με πυρήνα από νικέλιο, καλυμμένο με επινικελωμένο ορείχαλκο και δακτύλιο από χαλκονικέλιο. Ζυγίζει 8,5 γραμμάρια, έχει διάμετρο 25,75 χιλιοστά και πάχος 2,2 χιλιοστά. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Γιώργο Σταματόπουλο, ενώ η κοπή του κέρματος έγινε από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος.