Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

Οι τρεις συσκευές που πρέπει να μπαίνουν μόνο σε πρίζα

Newsbomb

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχουν απλά βήματα που μπορούν να αποτρέψουν μια πυρκαγιά στο σπίτι. Το να συνδέουμε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο είναι συνηθισμένη πρακτική, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, τρεις συγκεκριμένες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο αλλά απευθείας στην πρίζα.

Την προειδοποίηση έκανε ο Τσαραντζίτ Μάνου, διευθυντής της βρετανικής εταιρείας Elec Training, τονίζοντας ότι πολλές οικιακές πυρκαγιές ξεκινούν από υπερφορτωμένα πολύπριζα, καθώς οι περισσότεροι «δεν γνωρίζουν ποιες συσκευές καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια για αυτού του τύπου τη σύνδεση».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Express, το πρόβλημα δημιουργείται όταν συσκευές υψηλής ισχύος συνδέονται σε εξοπλισμό που δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέξει τόσο μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο.

Οι τρεις συσκευές που πρέπει να μπαίνουν μόνο σε πρίζα

Όπως εξηγεί ο Μάνου, βραστήρες, θερμαντικά σώματα και τοστιέρες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των συσκευών που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζο. «Αυτές οι τρεις συσκευές τραβούν τεράστιο ρεύμα, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούν να αντέξουν με ασφάλεια τα περισσότερα πολύπριζα», επισημαίνει.

Ένας ηλεκτρικός βραστήρας μπορεί να καταναλώσει περίπου 3.000 watt, ένα θερμαντικό σώμα φτάνει εύκολα ή και ξεπερνά τα 3.000 watt, ενώ μια τοστιέρα καταναλώνει από 800 έως 1.500 watt. Όταν αυτές οι συσκευές συνδέονται σε πολύπριζο, η θερμότητα που παράγεται μπορεί να είναι υπερβολική, προκαλώντας υπερθέρμανση των καλωδίων και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σιωπηλός κίνδυνος σε κουζίνες και σαλονάκια

Τα πολύπριζα, σύμφωνα με τον ειδικό, υπερθερμαίνονται γρήγορα και το πλαστικό κάλυμμά τους μπορεί να λιώσει και να αναφλέξει γειτονικά υλικά, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ενώ παραμένουν τυλιγμένα, καθώς η θερμότητα συγκεντρώνεται σε ένα σημείο.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει δει πολλές φορές βραστήρες, φούρνους μικροκυμάτων και τοστιέρες συνδεδεμένες στο ίδιο πολύπριζο στην κουζίνα, κάτι που χαρακτηρίζει «εξαιρετικά επικίνδυνο», αφού το συνολικό φορτίο ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας.

Φθηνά πολύπριζα, μεγαλύτερος κίνδυνος

Ο Μάνου προειδοποιεί και για τον κίνδυνο των φθηνών, μη επώνυμων πολύπριζων που συχνά πωλούνται διαδικτυακά. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να φέρουν πάντα σήμανση ασφαλείας και κατάλληλες ασφάλειες, καθώς «τα φθηνά, χωρίς πιστοποίηση, μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα».

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, οι υπερφορτωμένες πρίζες βρίσκονται ανάμεσα στις βασικές αιτίες ηλεκτρικών πυρκαγιών. Η υπηρεσία συνιστά τη χρήση πολύπριζων με ενσωματωμένες ασφάλειες και αποτρέπει τη χρήση προσαρμογέων τύπου «hub» που δεν διαθέτουν προστασία από υπερφόρτωση. Επιπλέον, τα τύπου «τύμπανου» πρέπει να ξετυλίγονται πλήρως κατά τη χρήση για να μην εγκλωβίζεται η θερμότητα.

Προσωρινή και όχι μόνιμη λύση

Ο διευθυντής της Elec Training τονίζει ότι τα πολύπριζα πρέπει να θεωρούνται μόνο προσωρινή λύση και όχι υποκατάστατο μόνιμων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. «Αν χρειάζεστε συχνά πολύπριζα, αυτό είναι σημάδι ότι πρέπει να τοποθετήσετε περισσότερες πρίζες, και αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο», λέει χαρακτηριστικά.

Συστήνει επίσης τακτικό έλεγχο των πολύπριζων για φθορές, εγκαύματα ή χαλαρές συνδέσεις και ξεκαθαρίζει ότι αν παρουσιαστεί πρόβλημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μονωτική ταινία για επιδιόρθωση, αλλά να αντικαθίσταται το πολύπριζο άμεσα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται τους κρύους μήνες

Η προειδοποίηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν χρησιμοποιούνται πιο συχνά θερμαντικές συσκευές και η πιθανότητα υπερφόρτωσης αυξάνεται σημαντικά.

Το μήνυμα του ειδικού είναι σαφές: βραστήρες, θερμαντικά σώματα και τοστιέρες πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας στην πρίζα. Ένα μικρό μέτρο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ασφάλεια του σπιτιού.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος Ιρανός για απάτη στην Τεχεράνη συνελήφθη στην Καρδία

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας: Επίθεση στο ΝΑΤΟ συζητά η Ρωσία

09:49WHAT THE FACT

Πώς οι αρχαίοι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν τους ανέμους για να νικήσουν τους Πέρσες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας - Ο ρόλος του καιρού

09:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εμφύλιος» για Τετέι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε κρίσιμη καμπή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και συγκρούστηκε με το ΙΧ του σε προπορευόμενο όχημα – 3 τραυματίες

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα θετά παιδιά της, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δικάζεται σήμερα ο ηθοποιός για το τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «O βασιλιάς είναι γυμνός» - Το κρίσιμο σταυροδρόμι του Γάλλου προέδρου και της χώρας

09:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Μυτιλήνη

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα... τυφλά για τρεις στη Ρηγίλλης σήμερα: Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Καραμανλή - Σαμαρά και η δύναμη της εικόνας

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Jacky.O.: Ο μαυροντυμένος άνδρας με τη σακούλα στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσάχαιμερ με νανοσωματίδια

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για Βιτόρια με ξεκάθαρο στόχο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων - Τι είναι το «Σύνδρoμο Fomo» των επενδυτών

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τι λέει ο Λέκκας για τον κρατήρα στις Φυτείες- Τι δηλώνουν κάτοικοι

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» Κηφισός, Συγγρού και Κηφισίας

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Καταπλακώθηκαν από βράχια επιβάτες λεωφορείου - 15 νεκροί, αγνοοείται ένα παιδί - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι»

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

09:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Μυτιλήνη

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Από το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα» στην έκρηξη βόμβας - Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ στην οδό Μιχαλακοπούλου

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα θετά παιδιά της, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα... τυφλά για τρεις στη Ρηγίλλης σήμερα: Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Καραμανλή - Σαμαρά και η δύναμη της εικόνας

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Jacky.O.: Ο μαυροντυμένος άνδρας με τη σακούλα στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσάχαιμερ με νανοσωματίδια

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και συγκρούστηκε με το ΙΧ του σε προπορευόμενο όχημα – 3 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ