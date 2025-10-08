Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

Υπάρχουν απλά βήματα που μπορούν να αποτρέψουν μια πυρκαγιά στο σπίτι. Το να συνδέουμε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο είναι συνηθισμένη πρακτική, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, τρεις συγκεκριμένες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο αλλά απευθείας στην πρίζα.

Την προειδοποίηση έκανε ο Τσαραντζίτ Μάνου, διευθυντής της βρετανικής εταιρείας Elec Training, τονίζοντας ότι πολλές οικιακές πυρκαγιές ξεκινούν από υπερφορτωμένα πολύπριζα, καθώς οι περισσότεροι «δεν γνωρίζουν ποιες συσκευές καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια για αυτού του τύπου τη σύνδεση».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Express, το πρόβλημα δημιουργείται όταν συσκευές υψηλής ισχύος συνδέονται σε εξοπλισμό που δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέξει τόσο μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο.

Οι τρεις συσκευές που πρέπει να μπαίνουν μόνο σε πρίζα

Όπως εξηγεί ο Μάνου, βραστήρες, θερμαντικά σώματα και τοστιέρες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των συσκευών που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζο. «Αυτές οι τρεις συσκευές τραβούν τεράστιο ρεύμα, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούν να αντέξουν με ασφάλεια τα περισσότερα πολύπριζα», επισημαίνει.

Ένας ηλεκτρικός βραστήρας μπορεί να καταναλώσει περίπου 3.000 watt, ένα θερμαντικό σώμα φτάνει εύκολα ή και ξεπερνά τα 3.000 watt, ενώ μια τοστιέρα καταναλώνει από 800 έως 1.500 watt. Όταν αυτές οι συσκευές συνδέονται σε πολύπριζο, η θερμότητα που παράγεται μπορεί να είναι υπερβολική, προκαλώντας υπερθέρμανση των καλωδίων και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σιωπηλός κίνδυνος σε κουζίνες και σαλονάκια

Τα πολύπριζα, σύμφωνα με τον ειδικό, υπερθερμαίνονται γρήγορα και το πλαστικό κάλυμμά τους μπορεί να λιώσει και να αναφλέξει γειτονικά υλικά, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ενώ παραμένουν τυλιγμένα, καθώς η θερμότητα συγκεντρώνεται σε ένα σημείο.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει δει πολλές φορές βραστήρες, φούρνους μικροκυμάτων και τοστιέρες συνδεδεμένες στο ίδιο πολύπριζο στην κουζίνα, κάτι που χαρακτηρίζει «εξαιρετικά επικίνδυνο», αφού το συνολικό φορτίο ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας.

Φθηνά πολύπριζα, μεγαλύτερος κίνδυνος

Ο Μάνου προειδοποιεί και για τον κίνδυνο των φθηνών, μη επώνυμων πολύπριζων που συχνά πωλούνται διαδικτυακά. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να φέρουν πάντα σήμανση ασφαλείας και κατάλληλες ασφάλειες, καθώς «τα φθηνά, χωρίς πιστοποίηση, μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα».

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, οι υπερφορτωμένες πρίζες βρίσκονται ανάμεσα στις βασικές αιτίες ηλεκτρικών πυρκαγιών. Η υπηρεσία συνιστά τη χρήση πολύπριζων με ενσωματωμένες ασφάλειες και αποτρέπει τη χρήση προσαρμογέων τύπου «hub» που δεν διαθέτουν προστασία από υπερφόρτωση. Επιπλέον, τα τύπου «τύμπανου» πρέπει να ξετυλίγονται πλήρως κατά τη χρήση για να μην εγκλωβίζεται η θερμότητα.

Προσωρινή και όχι μόνιμη λύση

Ο διευθυντής της Elec Training τονίζει ότι τα πολύπριζα πρέπει να θεωρούνται μόνο προσωρινή λύση και όχι υποκατάστατο μόνιμων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. «Αν χρειάζεστε συχνά πολύπριζα, αυτό είναι σημάδι ότι πρέπει να τοποθετήσετε περισσότερες πρίζες, και αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο», λέει χαρακτηριστικά.

Συστήνει επίσης τακτικό έλεγχο των πολύπριζων για φθορές, εγκαύματα ή χαλαρές συνδέσεις και ξεκαθαρίζει ότι αν παρουσιαστεί πρόβλημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μονωτική ταινία για επιδιόρθωση, αλλά να αντικαθίσταται το πολύπριζο άμεσα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται τους κρύους μήνες

Η προειδοποίηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν χρησιμοποιούνται πιο συχνά θερμαντικές συσκευές και η πιθανότητα υπερφόρτωσης αυξάνεται σημαντικά.

Το μήνυμα του ειδικού είναι σαφές: βραστήρες, θερμαντικά σώματα και τοστιέρες πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας στην πρίζα. Ένα μικρό μέτρο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ασφάλεια του σπιτιού.