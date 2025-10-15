Η μέθοδος των δύο «αγκυρών»: Το απόλυτο κόλπο στα ATM για να μη σας κλέψουν ποτέ

Πώς θα κάνετε το PIN σας... άθραυστο στους απατεώνες

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

WHAT THE FACT
Ο κωδικός PIN της τραπεζικής κάρτας παραμένει η βασική γραμμή άμυνας απέναντι στην απάτη και την κακόβουλη χρήση. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με μια απλή λεπτομέρεια, όμως ορισμένες επιλογές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρημάτων σας χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε.

Πολλοί εξακολουθούν να επιλέγουν συνδυασμούς που θυμούνται εύκολα, όπως ημερομηνίες γέννησης, επετείους ή επαναλαμβανόμενες ακολουθίες. Αυτά είναι ακριβώς τα πρώτα που δοκιμάζουν οι επιτήδειοι, είτε σε σενάρια υποκλοπής είτε σε απόπειρες πρόβλεψης. Μια ρουτίνα, όταν είναι προβλέψιμη, μετατρέπεται σε αδυναμία.

Ίδιος κωδικός σε πολλές κάρτες

Ένα ακόμη συχνό σφάλμα είναι η χρήση του ίδιου PIN σε διαφορετικές κάρτες. Αν παραβιαστεί μία, τότε όλες οι υπόλοιπες είναι εκτεθειμένες στον ίδιο κίνδυνο. Η ύπαρξη διαφορετικών κωδικών είναι απαραίτητη για να περιοριστούν οι ζημιές σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή υποκλοπής δεδομένων. Μια μικρή προσπάθεια που μπορεί να αποτρέψει μεγάλο πρόβλημα.

Η μέθοδος των δύο «αγκυρών»

Για τη δημιουργία ενός ισχυρού PIN υπάρχουν απλές και αποτελεσματικές τεχνικές που δεν απαιτούν να σημειώνετε τον κωδικό. Μία από αυτές είναι η λεγόμενη «μέθοδος των δύο αγκυρών»: ο χρήστης επιλέγει δύο προσωπικά σημεία αναφοράς που έχουν νόημα μόνο για εκείνον και εφαρμόζει έναν αριθμητικό κανόνα που παράγει έναν φαινομενικά τυχαίο κωδικό.

Παράδειγμα: αν οι «άγκυρες» είναι 4 και 7 και ο βασικός αριθμός 3021, τότε ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 3+4=7, 0+7=7, 2+4=6 και 1+7=8. Ο τελικός κωδικός PIN θα είναι 7768 — εύκολος να τον θυμάστε, αλλά σχεδόν αδύνατον να τον μαντέψει κανείς.

Όσο περισσότερα ψηφία, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια

Σε τράπεζες που επιτρέπουν PIN έξι ψηφίων, η τεχνική μπορεί να προσαρμοστεί, αυξάνοντας εκθετικά τις πιθανές συνδυαστικές επιλογές. Ένας μεγαλύτερος κωδικός προσφέρει επιπλέον επίπεδο προστασίας και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα παραβίασης με «brute force».

Ισχυροί κωδικοί, σωστές συνήθειες

Η ασφάλεια δεν σταματά στον καλό κωδικό· χρειάζεται και προσεκτική χρήση. Η κάλυψη του πληκτρολογίου κατά την εισαγωγή του PIN παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής υποκλοπής, ακόμη κι όταν φαίνεται πως δεν υπάρχει κανείς γύρω. Μικρές κινήσεις αρκούν για να μπλοκάρουν κάμερες ή αδιάκριτα βλέμματα.

Επίσης, καλό είναι να αλλάζετε ελαφρώς τον τρόπο που πληκτρολογείτε το PIN, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μπορεί να απομνημονευτούν. Μικρές «παραπλανητικές» κινήσεις ή η χρήση και των δύο χεριών βοηθούν να μπερδευτούν όσοι παρακολουθούν από απόσταση.

Προσοχή στα φυσικά ίχνη

Λιπαρά σημάδια ή γρατζουνιές στο πληκτρολόγιο ή την οθόνη του ΑΤΜ μπορεί να αποκαλύψουν ποια πλήκτρα πατιούνται συχνότερα. Πρόκειται για λεπτομέρεια που συχνά αγνοείται, αλλά έχει αξιοποιηθεί σε περιστατικά παρακολούθησης. Αν το μηχάνημα φαίνεται παραποιημένο, μην το χρησιμοποιήσετε.

Πότε πρέπει να αλλάζετε το PIN

Ο κωδικός καλό είναι να αλλάζει τακτικά ή κάθε φορά που υπάρχει υπόνοια κινδύνου — όπως απώλεια πορτοφολιού, χρήση σε άγνωστο ΑΤΜ ή ειδοποίηση ύποπτης δραστηριότητας. Η καθιέρωση μιας ετήσιας ανανέωσης είναι μια απλή, αλλά πολύ χρήσιμη πρακτική.

Και όταν αλλάζετε τον κωδικό, μην επιστρέφετε ποτέ σε παλιούς αριθμούς. Ακολουθήστε τη δική σας λογική, αλλά πάντα με καινούρια σύνθεση, ώστε να μη μείνουν ενεργά στοιχεία που πιθανόν να έχουν διαρρεύσει στο παρελθόν.

Επιπλέον μέτρα προστασίας

Πέρα από τον PIN, οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν ειδοποιήσεις μέσω SMS ή εφαρμογής για κάθε συναλλαγή. Η ενεργοποίησή τους σας επιτρέπει να εντοπίζετε άμεσα κάθε ύποπτη κίνηση και να αντιδράτε πριν υπάρξει σοβαρή ζημιά.

Εξίσου σημαντικό είναι να ορίζετε χαμηλότερα ημερήσια όρια αναλήψεων και πληρωμών. Αν γίνει κατάχρηση, οι απώλειες θα είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με το μέγιστο όριο.

Οι τράπεζες είναι σαφείς: ο κωδικός PIN δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιείται, ούτε καν σε μέλη της οικογένειας. Κάθε τραπεζική πράξη πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχο της κάρτας. Αν ο κωδικός δοθεί σε τρίτους, ενδέχεται να χαθεί και η τραπεζική κάλυψη σε περίπτωση απάτης.

Μικρές κινήσεις, μεγάλη διαφορά

Η αναθεώρηση του PIN, η ενεργοποίηση ειδοποιήσεων και η τήρηση σωστών συνηθειών είναι μικρά βήματα που κάνουν τεράστια διαφορά. Η ασφάλεια των χρημάτων δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τις επιλογές κάθε χρήστη.

