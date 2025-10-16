Κίνα: Ηλικιωμένη κατάπιε 8 ζωντανούς βατράχους για να θεραπεύσει τον πόνο στην πλάτη

Στην Κίνα είναι διαδεδομένη η παραδοσιακή ιατρική με διαφόρων τύπων γιατροσόφια.

Και μπορεί οι νεότερες γενιές να επιλέγουν την σύγχρονη εκδοχή της ιατρικής, όμως φαίνεται πως οι μεγαλύτερης ηλικίας διατηρούν την πεποίθηση ότι οι εναλλακτικές μορφές έχουν αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι σκέφτηκε μία Κινέζα η οποία για να απαλλαγεί από τους πόνους στην πλάτη, κατάπιε ζωντανά 8 βατράχια, παρότι η διάγνωση ήταν κήλη.

Η ηλικιωμένη από το Hangzhou, στην επαρχία Zhejiang της Κίνας, άκουσε μια φήμη ότι η κατάποση ζωντανών βατράχων θα μπορούσε να ανακουφίσει τον πόνο στην πλάτη, και ζήτησε από τους συγγενείς της να της πιάσουν μερικά μεσαίου μεγέθους αμφίβια, χωρίς όμως να τους αποκαλύψει τον λόγο.

Τη μια μέρα κατάπιε πέντε ζωντανούς βατράχους και την επόμενη κατάπιε άλλους τρεις. Σύντομα άρχισε να έχει βασανιστικούς πόνους στην κοιλιά της.

Στην αρχή, ένιωσε μόνο μια μικρή δυσφορία, αλλά τις ημέρες ο πόνος επιδεινώθηκε. Μόνο όταν δεν άντεξε άλλο, ομολόγησε στην οικογένειά της ότι είχε καταπιεί οκτώ ζωντανούς βατράχους.

Όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Zhejiang, οι γιατροί την εξέτασαν και βρήκαν έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό οξύφιλων κυττάρων στο σώμα της, ένα σαφές σημάδι ορισμένων ασθενειών, όπως παρασιτικές λοιμώξεις ή διαταραχές του αίματος.

«Η κατάποση ζωντανών βατράχων κατέστρεψε το πεπτικό σύστημα της ασθενούς και επέτρεψε στα παράσιτα να εισέλθουν στο σώμα της», είπε ο γιατρός στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η ασθενής είχε προσβληθεί από την ταινία Sparganum, ένα παράσιτο που βρίσκεται συνήθως σε άτομα που τρώνε ή έρχονται σε επαφή με ζωντανούς βατράχους και φίδια.

Αφού πέρασε δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, η γυναίκα ανάρρωσε πλήρως και πήρε εξιτήριο, αλλά οι γιατροί ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την περίπτωσή της ως προειδοποίηση για τους κινδύνους των λαϊκών θεραπειών.

«Εκτός από την κατάποση βατράχων, πολλοί άνθρωποι τρώνε επίσης χολή φιδιού, ωμή χολή ψαριού ή καλύπτουν το σώμα τους με δέρμα βατράχου», είπε ο γιατρός. «Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικιωμένοι που σπάνια συζητούν την υγεία τους με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, πηγαίνοντας στο νοσοκομείο μόνο σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας».