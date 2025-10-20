Τι θα συνέβαινε αν ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν είχε φτάσει στον Νέο Κόσμο;

Η αποστολή του Κολόμβου οδήγησε στην ευρεία αποικιοκρατία του Νέου Κόσμου από τους Ευρωπαίους

Δημήτρης Δρίζος

Τι θα συνέβαινε αν ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν είχε φτάσει στον Νέο Κόσμο;
Το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ταξίδεψε προς τη δύση με στόχο να βρει νέα θαλάσσια οδό για την Κίνα και τη Νότια Ασία, αλλά βρέθηκε μπροστά σε ένα σημαντικό εμπόδιο: τον Νέο Κόσμο, και κατέληξε στην Καραϊβική.

Ο Κολόμβος δεν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στο δυτικό ημισφαίριο· οι Βίκινγκς είχαν πατήσει στη Νέα Γη περίπου 500 χρόνια νωρίτερα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν μόνιμους οικισμούς.

Η αποστολή του Κολόμβου οδήγησε στην ευρεία αποικιοκρατία του Νέου Κόσμου από τους Ευρωπαίους.

Τι θα συνέβαινε όμως αν το ταξίδι του είχε αποτύχει, αν τα πλοία του είχαν βυθιστεί ή αν οι ναύτες είχαν αναγκαστεί να γυρίσουν πίσω πριν φτάσουν στον Νέο Κόσμο;

Ποιος θα ανακάλυπτε τον Νέο Κόσμο;

Οι ιθαγενείς είχαν φτάσει στον Νέο Κόσμο τουλάχιστον πριν από 23.000 χρόνια, ενώ οι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν πολύ αργότερα.

Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι, αν ο Κολόμβος δεν είχε φτάσει, κάποιος άλλος Ευρωπαίος θα ανακάλυπτε σύντομα τον Νέο Κόσμο. Ποιος θα ήταν αυτός και τι θα συνέβαινε παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Ο Geoffrey Symcox, καθηγητής Ιστορίας στο UCLA, υποστηρίζει ότι η Ισπανία πιθανόν θα έχανε τη μάχη απέναντι στην Πορτογαλία. «Αν η Ισπανία δεν είχε προσπαθήσει ξανά, το ταξίδι θα είχε χρηματοδοτηθεί από την Πορτογαλία», σημείωσε.

Η Πορτογαλία εξερευνούσε ήδη τις ακτές της Αφρικής από τις αρχές του 15ου αιώνα και είχε προχωρήσει αρκετά στον Ατλαντικό για να αποικίσει τις Αζόρες και τη Μαδέρα.

1760956400782-967726803-clipboard10-20-202501.jpg

Πώς θα εξελίσσονταν τα γεγονότα;

Αν ένας Πορτογάλος εξερευνητής είχε φτάσει πρώτος στον Νέο Κόσμο, πολλά ιστορικά γεγονότα θα ήταν διαφορετικά. Ο Symcox επισημαίνει ότι η Συνθήκη της Τορδεσίγιας του 1494, που χώριζε την Ατλαντική σφαίρα επιρροής μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, πιθανότατα δεν θα υπήρχε.

Οι κατακτήσεις του 16ου αιώνα από τον Ερνάν Κορτές κατά των Αζτέκων και τον Φρανσίσκο Πιθάρρο κατά των Ίνκας, που έγιναν με υποστήριξη της Ισπανίας, πιθανότατα δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί, αν και κάποιοι Πορτογάλοι θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει αντίστοιχες αποστολές.

Το όνομα του Κολόμβου και η γλωσσική επιρροή

Και η γλώσσα θα μπορούσε να είχε διαφορετική πορεία. Αν ένας Πορτογάλος εξερευνητής είχε φτάσει πρώτος στον Νέο Κόσμο, η πορτογαλική γλώσσα πιθανότατα θα ήταν πιο διαδεδομένη από ό,τι σήμερα. Επιπλέον, αν ο Κολόμβος δεν είχε φτάσει, δεν θα είχε διαδοθεί και το όνομά του.

Η Ομοσπονδιακή Περιφέρεια Κολόμπια στις ΗΠΑ και η Κολομβία είναι μόνο δύο από τα πολλά μέρη που φέρουν το όνομά του.

