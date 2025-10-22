Σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Οκτωβρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Οκτωβρίου.
- 1707 - Ναυτική τραγωδία στα νησιά Σκίλι: Τέσσερα πλοία του βρετανικού βασιλικού ναυτικού προσάραξαν κοντά στα νησιά Σκίλι εξαιτίας κακής πλοήγησης. Ο ναύαρχος και πάνω από 1.400 ναύτες πνίγονται.
- 1991 - Εκλέγεται 270ός Οικουμενικός Πατριάρχης ο από Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου
03:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στον Ισημερινό
02:42 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑΤΟ: Στις ΗΠΑ ο Ρούτε – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ
02:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Θλίψη βαθιά… Τώρα μόνο σιωπή»
01:28 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με Μπάτλερ
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
08:30 ∙ WHAT THE FACT
Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ