Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε τακτικά πατάτες

Οι πατάτες είναι ένα λαχανικό χωρίς γλουτένη, πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των οστών, της καρδιάς, του ανοσοποιητικού και του πεπτικού συστήματος όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

1. Ενισχύεται η υγεία των οστών σας

Οι πατάτες παρέχουν κάλιο και φώσφορο, δύο βασικά θρεπτικά συστατικά για την καλή υγεία των οστών. Μία μεσαία πατάτα με τη φλούδα καλύπτει περίπου 15% έως 28% των ημερήσιων αναγκών σας σε κάλιο. Υψηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συνδέεται με καλύτερη οστική πυκνότητα.

2. Η αρτηριακή σας πίεση μπορεί να μειωθεί

Το κάλιο αυξάνει την αποβολή νατρίου μέσω των ούρων, βοηθώντας στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Σε μία μελέτη, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν περισσότερες τροφές πλούσιες σε κάλιο—όπως βραστές ή ψητές πατάτες—είδαν σημαντική βελτίωση στη συστολική πίεση. Οι ερευνητές θεωρούν ότι, μακροπρόθεσμα, το όφελος αυτό είναι κλινικά σημαντικό.

Unsplash

3. Μπορεί να βελτιωθεί η υγεία της καρδιάς

Οι πατάτες συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία χάρη στις φυτικές ίνες και το κάλιο—θρεπτικά συστατικά που πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετά.

Υγιεινοί τρόποι μαγειρέματος:

ψήσιμο

βράσιμο

στον ατμό

ή στο φούρνο με λίγο ελαιόλαδο.

Περιορίστε τα τηγανητά προϊόντα πατάτας (τηγανητές πατάτες, hash browns, chips) για να αποφύγετε το υπερβολικό νάτριο και τα κορεσμένα λιπαρά.

4. Μπορεί να ωφεληθεί το ανοσοποιητικό και να μειωθεί η φλεγμονή

Οι πατάτες περιέχουν βιταμίνη C, μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που υποστηρίζει την άμυνα του οργανισμού. Τα αντιοξειδωτικά μειώνουν τη φλεγμονή εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες.

Η φλούδα της πατάτας περιέχει επίσης κουερσετίνη, ένα φλαβονοειδές που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής—αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Unsplash

5. Η πέψη και η εντερική λειτουργία μπορεί να βελτιωθούν

Οι πατάτες περιέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, αναγκαίες για την καλή υγεία του εντέρου. Έχουν επίσης ανθεκτικό άμυλο, το οποίο λειτουργεί σαν πρεβιοτικό, τρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και βοηθώντας στη διατήρηση υγιούς μικροβιώματος.

Οι τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση των κενώσεων:

Οι διαλυτές ίνες μαλακώνουν τα κόπρανα.

Οι αδιάλυτες ίνες επιταχύνουν τη διαδικασία πέψης.

Όταν προσθέτετε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή, πίνετε άφθονα υγρά για να αποφύγετε φούσκωμα και αέρια.

6. Μπορεί να υποστηριχθεί ο έλεγχος του βάρους

Βασικός παράγοντας στη διαχείριση βάρους είναι η σταθερή κατανάλωση θρεπτικών τροφών. Οι πατάτες—όταν μαγειρεύονται με υγιεινούς τρόπους όπως ψητές, βραστές, στον ατμό ή στη σχάρα—μπορούν να βοηθήσουν στους στόχους απώλειας βάρους.

Είναι μέτριες σε θερμίδες, χαμηλές σε λιπαρά και πλούσιες σε φυτικές ίνες που χορταίνουν.

7. Η υγεία της επιδερμίδας μπορεί να βελτιωθεί

Οι πατάτες είναι καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β, βιταμίνης C, καροτενοειδών και άλλων φυτικών αντιοξειδωτικών. Η πιο υψηλή πρόσληψη αντιοξειδωτικών συνδέεται με πιο υγιή επιδερμίδα.

Unsplash

8. Η ευαισθησία στην ινσουλίνη μπορεί να βελτιωθεί

Το μαγείρεμα, το κρύωμα και το ξαναζέσταμα των πατατών αυξάνει το περιεχόμενο του ανθεκτικού αμύλου, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Ωστόσο, η συχνή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων πατάτας—ειδικά τηγανητής—συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Αν έχετε παράγοντες κινδύνου για διαβήτη, μιλήστε με τον γιατρό σας για το πώς μπορούν οι πατάτες να ενταχθούν με ασφάλεια στη διατροφή σας. Η αποφυγή τηγανητών τροφών παραμένει ένας από τους καλύτερους τρόπους προστασίας της υγείας.

Ποιες ποικιλίες πατάτας είναι οι πιο υγιεινές;

Για μαγειρικούς σκοπούς, οι πατάτες συνήθως κατηγοριοποιούνται με βάση την περιεκτικότητά τους σε άμυλο. Το ποσοστό αμύλου μπορεί να επηρεάσει τον γλυκαιμικό δείκτη και το γλυκαιμικό φορτίο μιας τροφής.

Πατάτες με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο (waxy), όπως οι Red Bliss και French Fingerling, έχουν συνήθως λιγότερο άμυλο.

Οι γλυκοπατάτες (όπως οι Beauregard, Jewel και Purple) περιέχουν λιγότερο άμυλο από τις λευκές πατάτες. Επίσης προσφέρουν σύνθετους υδατάνθρακες, περισσότερες φυτικές ίνες και β-καροτένιο.

Διατροφικά στοιχεία πατάτας

Οι πατάτες παρέχουν υδατάνθρακες που δίνουν ενέργεια. Το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ινών και των μετάλλων τους—όπως το κάλιο και το μαγνήσιο—βρίσκεται στη φλούδα, γι’ αυτό προτιμήστε να μην τις ξεφλουδίζετε όταν είναι δυνατόν. Είναι επίσης πλούσιες σε φυτοθρεπτικά συστατικά.

Οι γλυκοπατάτες περιέχουν β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α.

Οι μωβ ή μπλε πατάτες είναι πλούσιες σε ανθοκυανίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων.

