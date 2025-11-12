Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

Η ημικρανία θεωρείται η έκτη πιο συχνή πάθηση παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι πάσχει από ημικρανία το 14–15% του παγκόσμιου πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα.

Οι κρίσεις της δεν αφορούν σε απλούς πονοκεφάλους: προκαλούν ναυτία, εμετούς, φωτοευαισθησία, ακόμα και αδυναμία λειτουργίας για ώρες ή μέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr