Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

Ένας απλός, φυσικός τρόπος για να ανακουφιστείς από τον πόνο της ημικρανίας χωρίς φάρμακα και παρενέργειες

Newsbomb

Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει
ΥΓΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ημικρανία θεωρείται η έκτη πιο συχνή πάθηση παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι πάσχει από ημικρανία το 14–15% του παγκόσμιου πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα.

Οι κρίσεις της δεν αφορούν σε απλούς πονοκεφάλους: προκαλούν ναυτία, εμετούς, φωτοευαισθησία, ακόμα και αδυναμία λειτουργίας για ώρες ή μέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παμποντιακή κατά Άννας Καραμανλή για το μουσείο του Κεμάλ: Προσβολή προς τα θύματα της γενοκτονίας

17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε σε live εκπομπή ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον σεισμό

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο έως την Τρίτη

17:11LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η «Emily in Paris» στα Πετράλωνα για γύρισμα γερμανικού περιοδικού μόδας

17:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025: Ένα τουρνουά–ορόσημο για το ελληνικό τένις

16:52ΥΓΕΙΑ

Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της - Του προκάλεσε μόνιμες βλάβες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

16:39ΥΓΕΙΑ

Ο αριθμός κρουσμάτων πολιομυελίτιδας μειώθηκε κατά 99% σε μόλις 35 χρόνια - Ορόσημο για την αντιμετώπιση της ασθένειας

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενημέρωση σε Ουρουγουάη και Πολωνία για Πελίστρι και Σφιντέρσκι

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 34χρονη για δύο περιπτώσεις κλοπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ