Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

Πώς μπορεί να συμβάλλει στην ρύθμιση της καρδιαγγειακής υγείας

Newsbomb

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας
Unsplash
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μπανάνες είναι γνωστές για την περιεκτικότητά τους σε κάλιο, και αυτό το θρεπτικό συστατικό μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως οι μπανάνες, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μια πρόσφατη μελέτη στο American Journal of Physiology–Renal Physiology ενισχύει την άποψη ότι η αύξηση της πρόσληψης καλίου σε συνδυασμό με μείωση της πρόσληψης νατρίου μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη διαχείριση της υπέρτασης.

«Το νάτριο αυξάνει την αρτηριακή πίεση και η πρόσληψη καλίου τη μειώνει», δήλωσε ο Daniel Jones, MD, MACP, FAHA, πρύτανης και ομότιμος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μισισίπι.

Άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως το αβοκάντο και το μπρόκολο, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Οι αντιδράσεις της αρτηριακής πίεσης διαφέρουν ανά φύλο και ηλικία

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης διαφορές στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

mpananes-2.jpg

Unsplash

«Το βιολογικό φύλο και η ηλικία μπορούν να επηρεάσουν το πώς ανταποκρίνεται το σώμα μας στο αλάτι και το κάλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην πρόληψη της υπέρτασης», δήλωσε η Yasi Ansari, MS, RDN, CSSD, ανώτερη διαιτολόγος στο UCLA Health.

«Για παράδειγμα, οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες τείνουν να έχουν πιο ήπια αντίδραση του οργανισμού στην υψηλή κατανάλωση νατρίου σε σύγκριση με συνομήλικους άνδρες», εξήγησε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, μετά την ηλικία των 60, ο κίνδυνος και η συχνότητα υπέρτασης στις γυναίκες τελικά ξεπερνά αυτόν των ανδρών.

Μία μπανάνα δεν καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες σε κάλιο

Το να τρώτε μία μπανάνα την ημέρα είναι εντάξει, αλλά δεν πρέπει να το παρακάνετε. Η υπερβολική πρόσληψη καλίου μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία, κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο καλίου στο αίμα είναι υπερβολικά υψηλό.

Και μία μπανάνα δεν αρκεί για να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σας. «Οι μπανάνες είναι καλή πηγή καλίου, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για την ημερήσια πρόσληψη», είπε ο Jones. «Πρέπει να καταναλώνονται και άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο».

Σύμφωνα με την Ansari, οι μπανάνες προσφέρουν επίσης μικροθρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C, αντιοξειδωτικές ενώσεις και φυτικές ίνες που ενισχύουν την υγεία του εντέρου.

Μια μεσαία μπανάνα περιέχει:

  • 358 mg καλίου (9% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)
  • 22 g υδατανθράκων
  • 3 g φυτικών ινών (12% της ημερήσιας πρόσληψης)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-0: Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά!

21:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κολόνα και κατέληξε σε χωράφι – Νεκρός ο οδηγός

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

20:49ΚΟΣΜΟΣ

IDF: «Νέο σύνορο» του Ισραήλ η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας

20:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η άνοια «απειλεί» την Ιαπωνία: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Άρης 3-1: Ισχυρό προβάδισμα με δεύτερο γκολ του Γιακουμάκη

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανεξελέγη αρχηγός του εθνικιστικού VMRO-DPMNE

20:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Σάμου

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Διαρροή νερού κατέστρεψε πάνω από 400 βιβλία στη Βιβλιοθήκη Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς «κλειδί» στη Super League

20:00WHAT THE FACT

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: H ανάρτηση του καταφυγίου για την τραγωδία με τον 2χρονο Λίο - «Η επίθεση του πίτμπουλ δεν έγινε στο σπίτι της γιαγιάς»

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» του Έλον Μασκ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Οι πολιτικοί είναι προδότες του λαού τους»

19:13LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Πόζαρε γυμνή στο Instagram κρατώντας χαριτωμένα το στήθος της - «Βροχή» τα σχόλια των θαυμαστών

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-0: Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ με κεφαλιά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ