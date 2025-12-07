Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

Οι μπανάνες είναι γνωστές για την περιεκτικότητά τους σε κάλιο, και αυτό το θρεπτικό συστατικό μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως οι μπανάνες, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μια πρόσφατη μελέτη στο American Journal of Physiology–Renal Physiology ενισχύει την άποψη ότι η αύξηση της πρόσληψης καλίου σε συνδυασμό με μείωση της πρόσληψης νατρίου μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη διαχείριση της υπέρτασης.

«Το νάτριο αυξάνει την αρτηριακή πίεση και η πρόσληψη καλίου τη μειώνει», δήλωσε ο Daniel Jones, MD, MACP, FAHA, πρύτανης και ομότιμος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μισισίπι.

Άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως το αβοκάντο και το μπρόκολο, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Οι αντιδράσεις της αρτηριακής πίεσης διαφέρουν ανά φύλο και ηλικία

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης διαφορές στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Unsplash

«Το βιολογικό φύλο και η ηλικία μπορούν να επηρεάσουν το πώς ανταποκρίνεται το σώμα μας στο αλάτι και το κάλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην πρόληψη της υπέρτασης», δήλωσε η Yasi Ansari, MS, RDN, CSSD, ανώτερη διαιτολόγος στο UCLA Health.

«Για παράδειγμα, οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες τείνουν να έχουν πιο ήπια αντίδραση του οργανισμού στην υψηλή κατανάλωση νατρίου σε σύγκριση με συνομήλικους άνδρες», εξήγησε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, μετά την ηλικία των 60, ο κίνδυνος και η συχνότητα υπέρτασης στις γυναίκες τελικά ξεπερνά αυτόν των ανδρών.

Μία μπανάνα δεν καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες σε κάλιο

Το να τρώτε μία μπανάνα την ημέρα είναι εντάξει, αλλά δεν πρέπει να το παρακάνετε. Η υπερβολική πρόσληψη καλίου μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία, κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο καλίου στο αίμα είναι υπερβολικά υψηλό.

Και μία μπανάνα δεν αρκεί για να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σας. «Οι μπανάνες είναι καλή πηγή καλίου, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για την ημερήσια πρόσληψη», είπε ο Jones. «Πρέπει να καταναλώνονται και άλλες τροφές πλούσιες σε κάλιο».

Σύμφωνα με την Ansari, οι μπανάνες προσφέρουν επίσης μικροθρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C, αντιοξειδωτικές ενώσεις και φυτικές ίνες που ενισχύουν την υγεία του εντέρου.

Μια μεσαία μπανάνα περιέχει:

358 mg καλίου (9% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

22 g υδατανθράκων

3 g φυτικών ινών (12% της ημερήσιας πρόσληψης)

Διαβάστε επίσης