Ημερίδα για την παχυσακία: Δηλώστε συμμετοχή και παρακολουθήστε ζωντανά

Το Newsbomb.gr διοργανώνει, σε συνεργασία με τη UNICEF, την πρώτη ημερίδα του Μέσου και μας καλεί να αλλάξουμε ζωή, θέτοντας στο επίκεντρο την παχυσαρκία ενηλίκων και την παιδική παχυσαρκία. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και τις λύσεις για ένα φαινόμενο που απαιτεί συλλογική απάντηση.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα και εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση

Η αντίληψή μας για την παχυσαρκία έχει αλλάξει. Πλέον θεωρείται χρόνια νόσος η οποία συσχετίζεται με πολλές συννοσηρότητες και ακριβώς ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία, το σύστημα υγείας, το σχολείο, την οικογένεια. Το ζήτημα για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα επείγον, καθώς η Ελλάδα κατέχει αρνητικό ρεκόρ στην Ευρώπη στους δείκτες παχυσαρκίας, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.

Το Newsbomb.gr ανοίγει τη συζήτηση με την πολιτική ηγεσία, τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους ίδιους τους ασθενείς για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, να διατυπωθούν προτάσεις και να διαφανούν οι ενδεδειγμένες λύσεις.

Η εκδήλωση με τίτλο «Αλλάζουμε Ζωή: Μια ημερίδα για την παχυσαρκία» τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, διοργανώνεται σε συνεργασία με τη UNICEF και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στον «Ελληνικό Κόσμο». Φέρνουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι γιατρούς, γονείς, εκπαιδευτικούς, decision makers και την ίδια την κοινωνία, προτείνοντας λύσεις και αναδεικνύοντας καλές πρακτικές που μπορούν, κυριολεκτικά, να σώσουν ζωές.

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην ημερίδα

Η ημερίδα ανοίγει με χαιρετισμό του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα Dr. Joao Breda θα μας παρουσιάσει τα τελευταία δεδομένα, τους συστημικούς παράγοντες που ευνοούν την έξαρση της νόσου και τις στρατηγικές πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τη σκυτάλη παίρνουν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία θα μιλήσει για το πώς διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο πρόληψης, και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil, ο οποίος θα μιλήσει για την πορεία της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα, καθώς και της καμπάνιας που έχουν ξεκινήσει.

Στη συζήτηση συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί, ιατροί, επιστήμονες ψυχικής υγείας, αθλητές, σεφ. Ανάμεσά τους, ο Γεώργιος Π. Χρούσος, MD, MACP, MACE, FRCP, Ακαδημαϊκός-Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ και ο Γιώργος Ρόμπολας, Medical, Clinical & Regulatory Director Novo Nordisk Greece & Cyprus.

Ο Ευάγγελος Φραγκούλης, MD, MHA, Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ, ο Ευάγγελος Γεωργίου, βιοστατιστικός MSC και ο Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και Πρόεδρος Νοσηλευτικής ΔΠΘ, συζητούν για την παχυσαρκία στους ενήλικες και τις επιπτώσεις της, ενώ για την παιδική παχυσαρκία και την πρόληψη μιλούν ο Ιωάννης Μανιός, Καθηγητής Διατροφικής Αγωγής και Αξιολόγησης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής Χαροκοπείου, η Μαρία Δημοπουλου, Εκπαιδευτικός και πολλαπλασιάστρια του «Τροφή για Δράση» της UNICEF στα σχολεία και ο Κωνσταντίνος Ι. Νταλούκας, Παιδίατρος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Σε fireside chat για την Παχυσαρκία, ο Content Creator Αλέξανδρος Κοψιάλης μιλά για την προσωπική του ιστορία για την μάχη του με την υπερφαγία και τα νέα πρότυπα, σε μια συζήτηση με την Σοφία Μαυραντζά, Content Director της DPG Digital Media.

Για τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και το μέλλον της θεραπείας συζητούν οι Eλευθέριος Αζάς, MD, Msc​, Παθολόγος – Διαβητολόγος, Sr Medical Advisor Pharmaserve-Lilly, Αν. Δ/ντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ν. “ΥΓΕΙΑ’’​, Ευθυμία Παπαδοπούλου, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συνεργάτης Ζ’ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, Όλγα Τσιότσιου, Κλινική Διαιτολόγος, ΥΓΕΙΑ, Ηλίας Καρτασιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Eifron, ενώ για το πώς η Ελλάδα αλλάζει κουλτούρα, για την Εκπαίδευση, την Πρόληψη και την Ευαισθητοποίηση μιλούν ο Δημήτριος Κερερές, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής, ΥΠΑΙΘΑ, η Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Κλινική Ψυχολόγoς PHD, Μέλος της Πρωτοβουλίας CAMHI και η Θεανώ Τούμα, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Επιστημονική Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας CAMHI - Child Mind Institute. Αναφορικά με την Άσκηση, τη Διατροφή και την Κοινωνική Ευαισθητοποίηση, μιλούν ο Παραολυμπιονίκης και Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNICEF, Αντώνης Τσαπατάκης, η Ιακωβίνα Σέργη, Διαιτολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και η Κική Τσιρανίδου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα».

Από τη θεωρία στη δράση: Πώς χτίζουμε μια κοινωνία πρόληψης, ο Δημήτρης Σταρόβας σε μια εκ βαθέων συζήτηση με την Αμαλία Κάτζου, δημοσιογράφο και Corporate Affairs Director της DPG Digital Media.

Χαιρετισμό θα απευθύνει και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η δημοσιογράφος Φωτεινή Γεωργίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με εγγραφή στην πλατφόρμα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.