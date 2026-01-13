Σαν σήμερα 13 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 13 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα 13 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Ιανουαρίου.

  • 1910 - Πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη η πρώτη δημόσια ραδιοφωνική εκπομπή, μία ζωντανή μετάδοση της όπερας Καβαλερία Ρουστικάνα και της όπερας «Οι Παλιάτσοι».
  • 1915 - Σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το Αβετζάνο κλονίζει την επαρχία της Άκουιλα στην Ιταλία σκοτώνοντας 30.519 άτομα.
  • 1963 - Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας καταστρέφεται ολοσχερώς από κατολίσθηση από την οποία χάνουν τη ζωή τους δεκατρείς κάτοικοι και τραυματίζονται άλλοι πέντε.
  • 2015 - Στις 13 Ιανουαρίου 2015 συνήλθε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναγνωρίζοντας την αγιότητα του και αποφάσισε την κατάταξη του μοναχού Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
