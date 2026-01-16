Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Ιανουαρίου

Το κτίριο του Πενταγώνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ΗΠΑ.

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Ιανουαρίου.

  • 27 π.Χ. - Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος απονέμει τον τίτλο του Αυγούστου στον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα Οκταβιανό, σηματοδοτώντας την αρχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
  • 1920 - Τίθεται σε ισχύ η Ποτοαπαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Νόμου Βόλστεντ
  • 1945 - Ο Αδόλφος Χίτλερ αποσύρεται στο υπόγειο καταφύγιο του, το επονομαζόμενο Führerbunker, όπου θα αυτοκτονήσει στις 30 Απριλίου.
  • 1979 - Ο τελευταίος σάχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, εγκαταλείπει τη χώρα με την οικογένειά του και διαφεύγει στην Αίγυπτο.
  • 1998 - Πεθαίνει ο Δημήτρης Χορν. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς.
  • 2022 – Πεθαίνει ο Έλληνας ζωγράφος, Αλέκος Φασιανός.
  • 2023 - Κηδεύεται ο Κωσταντίνος Β’ τέως βασιλιάς των Ελλήνων.
