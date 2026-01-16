Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Ιανουαρίου.
- 27 π.Χ. - Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος απονέμει τον τίτλο του Αυγούστου στον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα Οκταβιανό, σηματοδοτώντας την αρχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
- 1920 - Τίθεται σε ισχύ η Ποτοαπαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Νόμου Βόλστεντ
- 1945 - Ο Αδόλφος Χίτλερ αποσύρεται στο υπόγειο καταφύγιο του, το επονομαζόμενο Führerbunker, όπου θα αυτοκτονήσει στις 30 Απριλίου.
- 1979 - Ο τελευταίος σάχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, εγκαταλείπει τη χώρα με την οικογένειά του και διαφεύγει στην Αίγυπτο.
- 1998 - Πεθαίνει ο Δημήτρης Χορν. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς.
- 2022 – Πεθαίνει ο Έλληνας ζωγράφος, Αλέκος Φασιανός.
- 2023 - Κηδεύεται ο Κωσταντίνος Β’ τέως βασιλιάς των Ελλήνων.
