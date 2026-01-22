Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Ιανουαρίου.
- 1788 - Γεννιέται ο φιλέλληνας ποιητής Τζώρτζ Γκόρντον Μπάιρον, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Λόρδος Βύρων.
- 1927 - Μεταδίδεται η πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ της Άρσεναλ και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.
- 1965 - Δεκατέσσερα άτομα χάνουν τη ζωή τους όταν αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-124 Γκλοουμπμάστερ συντρίβεται στον Χελμό λόγω εσφαλμένης εκτίμησης της θέσης του αεροσκάφους από τον κυβερνήτη του.
- 1970 - Το Boeing 747, το πρώτο "jumbo jet" στον κόσμο, πραγματοποιεί την πρώτη του εμπορική πτήση με την Pan American World Airways από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Χίθροου.
- 1973 - Boeing 707 εκρήγνυται κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Κάνο στη Νιγηρία, σκοτώνοντας 176 άτομα.
- 1977 - Πεθαίνει ο συγγραφέας και ποιητής, Μενέλαος Λουντέμης
- 1984 - Ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη, παρουσιάζεται σε διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Σούπερ Μπόουλ.
- 1994 - Πεθαίνει ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, Τέλι Σαβάλας
- 2023 - Πεθαίνει ο ηθοποιός και τραγουδιστής, Νίκος Ξανθόπουλος.
