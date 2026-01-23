Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Ιανουαρίου.
- 1556 - Ο πιο φονικός σεισμός της ιστορίας χτυπά την επαρχία Σαανσί της Κίνας. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 830.000 άτομα.
- 1973 - Πεθαίνει ο σε ηλικία 25 ετών ο Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.
- 1992 - Αεροσκάφος HU-16 Albatross της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή της Ελευσίνας, σκοτώνοντας τα τρία μέλη του πληρώματος.
