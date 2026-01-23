Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Ιανουαρίου.

  • 1556 - Ο πιο φονικός σεισμός της ιστορίας χτυπά την επαρχία Σαανσί της Κίνας. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 830.000 άτομα.
  • 1973 - Πεθαίνει ο σε ηλικία 25 ετών ο Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.
  • 1992 - Αεροσκάφος HU-16 Albatross της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή της Ελευσίνας, σκοτώνοντας τα τρία μέλη του πληρώματος.
06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για «μερική» συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τη Συμφωνία Ειρήνης του Τραμπ χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στην Αττική: «Η Αθήνα δεν είναι έτοιμη για ένα πραγματικά ακραίο φαινόμενο» προειδοποιεί καθηγητής φυσικών καταστροφών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά της χώρας

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street εν μέσω αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής: «Υπήρξε άμεση αντίδραση στο θέμα της Γροιλανδίας» – Δεν αναμένεται κείμενο συμπερασμάτων

01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

