Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Ιανουαρίου.

1531 - Σεισμός στη Λισαβόνα σκοτώνει περίπου 30.000 άτομα.

1564 - Η Σύνοδος του Τρέντο εκδίδει τα συμπεράσματά της θεσπίζοντας τη διάκριση μεταξύ του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Προτεσταντισμού.

1926 - Ο Τζον Λόγκι Μπερντ επιδεικνύει για πρώτη φορά την τηλεόραση.

1977 - Πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο Φιλοποίμην Φίνος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παραγωγούς κινηματογράφου κατά τις δεκαετίες του '40, '50, '60 και του '70. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται 175 ταινίες, πολλές από τις οποίες έμειναν κλασικές.

1992 - Ο Μπορίς Γιέλτσιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία θα σταματήσει τη στόχευση των αμερικανικών πόλεων με πυρηνικά όπλα.

1996 - Κρίση των Ιμίων: Ο δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης υψώνει την Ελληνική σημαία στις βραχονησίδες Ίμια, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα και δύο κατοίκους του νησιού.

1998 - Εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αρνείται τις εικαζόμενες ανάρμοστες σχέσεις με την πρώην υπάλληλο του Λευκού Οίκου, Μόνικα Λεβίνσκι.

2001 - Σεισμός συγκλονίζει το Γκουγιαράτ της Ινδίας προκαλώντας πάνω από 20.000 ανθρώπινες απώλειες.

2020 - Πεθαίνει σε ηλικία 41 ετών ο Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στην ιστορία του αθλήματος.