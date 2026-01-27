Σαν σήμερα 27 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Ιανουαρίου.
- 1880 - Ο Τόμας Έντισον λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη λάμπα πυρακτώσεως.
- 1963 - Τίθεται σε εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος ρυθμίζει λεπτομερώς τα της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
- 1967 - Οι αστροναύτες Γκας Γκρίσομ, Έντουαρντ Γουάιτ και Ρότζερ Τσάφι σκοτώνονται σε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια δοκιμής του διαστημικού σκάφους Απόλλων 1 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.
