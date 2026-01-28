Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου.
- 1820 - Ρωσική αποστολή με επικεφαλής τον Φάμπιαν φον Μπελλινγκσχάουζεν και τον Μιχαήλ Πετρόβιτς Λάζαρεφ ανακαλύπτει την Ανταρκτική.
- 1956 - Η καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ αρχίζει να παίρνει εθνικές διαστάσεις όταν μαζί με τους Moore, Black και D.J. Fontana κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή Stage Show.
- 1986 - Το διαστημικό λεωφορείο Challenger καταστρέφεται 73 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα επτά μέλη του πληρώματος.
- 1996 - Κρίση των Ιμίων: Το περιπολικό «Αντωνίου» του Πολεμικού Ναυτικού κατεβάζει την τουρκική σημαία που πριν είχαν υψώσει στα Ίμια Τούρκοι δημοσιογράφοι και υψώνει την ελληνική. Το βράδυ, Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια χωρίς να τους πάρουν είδηση τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά πολεμικά.
- 2000 - Παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής, και θρησκευτικής ηγεσίας της Ελλάδας, πραγματοποιείται η τελετή των εγκαινίων του Μετρό της Αθήνας, στο σταθμό Συντάγματος.
- 2008 - Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος.
