Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

EUROKINISSI
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου.

  • 1820 - Ρωσική αποστολή με επικεφαλής τον Φάμπιαν φον Μπελλινγκσχάουζεν και τον Μιχαήλ Πετρόβιτς Λάζαρεφ ανακαλύπτει την Ανταρκτική.
  • 1956 - Η καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ αρχίζει να παίρνει εθνικές διαστάσεις όταν μαζί με τους Moore, Black και D.J. Fontana κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή Stage Show.
  • 1986 - Το διαστημικό λεωφορείο Challenger καταστρέφεται 73 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα επτά μέλη του πληρώματος.

  • 1996 - Κρίση των Ιμίων: Το περιπολικό «Αντωνίου» του Πολεμικού Ναυτικού κατεβάζει την τουρκική σημαία που πριν είχαν υψώσει στα Ίμια Τούρκοι δημοσιογράφοι και υψώνει την ελληνική. Το βράδυ, Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια χωρίς να τους πάρουν είδηση τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά πολεμικά.
  • 2000 - Παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής, και θρησκευτικής ηγεσίας της Ελλάδας, πραγματοποιείται η τελετή των εγκαινίων του Μετρό της Αθήνας, στο σταθμό Συντάγματος.
  • 2008 - Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα»

04:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στις φλόγες τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία δεν θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ τον εναέριο χώρο για ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

02:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η κερκίδα για τους φιλοξενούμενους στον αγώνα με τη Λιόν δε θα ανοίξει»

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο διαδηλωτή

01:50ΕΛΛΑΔΑ

Με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου οι τρεις οπαδοί που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – «Θα αποτρέψω την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

01:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης – Τι εκτιμούν οι πραγματογνώμονες

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια

00:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια σε γραφεία πετρελαϊκής εταιρίας

23:58TRAVEL

Μεσσηνία: Θετικές προοπτικές για το 2026 - Στροφή από το μαζικό μοντέλο στον θεματικό τουρισμό

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μαντινάδα του Μανώλη Κονταρού για τον Ρεθυμνιώτη Μάνο Μαλλιαρό που τρέλανε το κοινό

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πήγαν το νυφικό στη νύφη μαζί με λύρες, λαούτα και μαντολίνο - Βίντεο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Μενεμένη: Αυτές είναι οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

James Webb: Η εντυπωσιακή νέα εικόνα του Νεφελώματος της Έλικας

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο μας» - Ακυρώθηκαν οι εκδρομές στη Λιόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου - Στον εισαγγελέα την Τετάρτη οι συλληφθέντες

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες λέει ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Μενεμένη: Αυτές είναι οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

04:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στις φλόγες τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανατριχίλα στην Τούμπα με Λουτσέσκου, αρχηγούς και κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «χάθηκαν» οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία: Η προσπέραση και ο δρόμος καρμανιόλα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουβός θρήνος στην Τούμπα: Με πανό «Καλό παράδεισο, αδέρφια» μπήκαν στη Θύρα 4 οι οπαδοί

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα: Παίκτες, Λουτσέσκου και φίλαθλοι αποχαιρέτησαν τα 7 «αετόπουλα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

01:50ΕΛΛΑΔΑ

Με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου οι τρεις οπαδοί που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ