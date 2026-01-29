Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου.
- 1886 - Ο Καρλ Μπεντς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη.
- 1941 - Πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών, τρεις μήνες μετά το ιστορικό ΟΧΙ ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας και επικεφαλής του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ο οποίος απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
- 1941 - Ο Αλέξανδρος Κορυζής γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ιωάννη Μεταξά. Χαρακτηρίστηκε πρωθυπουργός του 2ου ΟΧΙ της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
