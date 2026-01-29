Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Ιανουαρίου.

  • 1886 - Ο Καρλ Μπεντς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη.
  • 1941 - Πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών, τρεις μήνες μετά το ιστορικό ΟΧΙ ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας και επικεφαλής του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ο οποίος απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
  • 1941 - Ο Αλέξανδρος Κορυζής γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ιωάννη Μεταξά. Χαρακτηρίστηκε πρωθυπουργός του 2ου ΟΧΙ της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι – Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

04:14ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας

03:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Προ των πυλών η κακοκαιρία «Kristin» – Οι περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: 72 νέοι διορισμοί στην ΥΠΑ χωρίς νέα προκήρυξη

02:10ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη: «Διευρυμένη συνάντηση στο Κυπριακό θα γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες»

01:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμάρα» στη Wall Street – Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Fed

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες - Δεν υπάρχουν επιζώντες

00:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ

00:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση στο Champions League

00:40LIFESTYLE

Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Διακόπηκε ζωντανή εκπομπή – Δείτε το βίντεο

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League Βαθμολογία: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs

00:04LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Δεν ξέρει ότι έχει άνοια - Δεν το συνειδητοποίησε ποτέ», λέει η σύζυγός του

23:58TRAVEL

Βουδαπέστη: Ένα χειμωνιάτικο παραμύθι στις όχθες του Δούναβη

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τεράστιο «διπλό»! Άλωσε το Άμστερνταμ, πάει play offs του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Στιγμές έντασης στην Τιμισοάρα - Οπαδός του ΠΑΟΚ έσπασε κάμερα δημοσιογράφου

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ο ένας τραυματίας - Παρουσιάστηκε επιπλοκή

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τεράστιο «διπλό»! Άλωσε το Άμστερνταμ, πάει play offs του Champions League

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο γήπεδο της Τούμπας ο Οικουμενικός Πατριάρχης: Άφησε λευκά τριαντάφυλλα για τα 7 θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βιολάντα: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο - Τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Προ των πυλών η κακοκαιρία «Kristin» – Οι περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: Απόφαση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ να υποδεχθούν τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ