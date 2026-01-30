Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 30 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ο Νίκος Κούρκουλος
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 30 Ιανουαρίου.

  • 1649 - Εκτελείται δι' αποκεφαλισμού ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ της Αγγλίας.
  • 1823 - Ανεύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τήνου.
  • 1827 - Οι Έλληνες νικούν τις οθωμανικές δυνάμεις του Κιουταχή στη μάχη της Καστέλλας.
  • 1880 - Ο Ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής θέτει τα θεμέλια του νέου οικοδομήματος της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο λόφο του Φαναρίου.
  • 1923 - Υπογράφεται η Σύμβαση της Λωζάνης η οποία προβλέπει την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Τουρκίας.
  • 1925 - Η κυβέρνηση της Τουρκίας απελαύνει τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ΄ από την Κωνσταντινούπολη.
  • 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το Βίλχελμ Γκούστλοφ, γεμάτο με Γερμανούς πρόσφυγες, βυθίζεται στη Βαλτική Θάλασσα μετά τον τορπιλισμό του από σοβιετικό υποβρύχιο, σκοτώνοντας περίπου 9.500 ανθρώπους.
  • 1948 - Δολοφονείται ο Μαχάτμα Γκάντι από Ινδουιστή εξτρεμιστή.
  • 1972 - Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία: Ματωμένη Κυριακή. Βρετανοί αλεξιπτωτιστές ανοίγουν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο Ντέρρυ της Βόρειας Ιρλανδίας, σκοτώνοντας 13 άτομα. Άλλο ένα άτομο πεθαίνει αργότερα υποκύπτοντας στους τραυματιστούς του.
  • 1996 - Η κρίση στα Ίμια βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και εισερχόταν στην πιο επικίνδυνη φάση της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκε έντονη κινητοποίηση ναυτικών και στρατιωτικών δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας στην περιοχή, ενώ η ένταση κλιμακωνόταν σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
  • 2007 - Πεθαίνει σε ηλικία 72 ετών ο Νίκος Κούρκουλος, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μακρά πορεία και καθοριστική συμβολή και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.
