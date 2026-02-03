Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Φεβρουαρίου.

  • 1908 - Ιδρύεται ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
  • 1931 - Σεισμός στη Νέα Ζηλανδία προκαλεί το θάνατο 258 ανθρώπων.
  • 1933 - Ο Αδόλφος Χίτλερ ανακοινώνει ότι η επέκταση του ζωτικού χώρου στην Ανατολική Ευρώπη και η γερμανοποίησή της είναι οι τελικοί γεωπολιτικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής του Τρίτου Ράιχ.
  • 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: 1.000 B-17 βομβαρδίζουν το Βερολίνο, σε μία επιδρομή που σκότωσε 2.894 άτομα και άφησε άστεγους 120.000 κατοίκους.
  • 1967 - Εκτελείται δι' απαγχονισμού σε φυλακή της Μελβούρνης ο Ρόναλντ Ράιαν, το τελευταίο πρόσωπο που εκτελέστηκε στην Αυστραλία.
  • 1991 - Πάνω από 300 νεκροί είναι ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού, που πλήττει το βόρειο Πακιστάν.
  • 1993 - Στις Φιλιππίνες, 36 άνθρωποι πεθαίνουν από την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιόν.
  • 2022 - Πεθαίνει ο Χρήστος Σαρτζετάκης. Ήταν Έλληνας ανώτατος δικαστικός, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας την περίοδο 1985-1990.
