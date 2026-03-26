Γιατί ο Στίβεν Χόκινγκ δεν πίστευε ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει τα επόμενα χίλια χρόνια

Ο άνθρωπος που νίκησε τα όρια και έδωσε επικοινώνησε τη δυσνόητη φυσική επιστήμη στους ανθρώπους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Freepik
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά όταν μία προειδοποίηση προέρχεται από τον διασημότερο φυσικό τότε, μάλλον πρέπει δεν θεωρείται αστείο.

Ο Στίβεν Χόκινγκ προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να μην επιβιώσει τα επόμενα 1.000 χρόνια. Τώρα στο ερώτημα αν προέβλεπε πραγματικά μια ακριβή ημέρα της κρίσης; Η απάντηση είναι ΟΧΙ ακριβως. Έκανε ένα ευρύτερο επιχείρημα ότι ένα είδος που ζει σε έναν «εύθραυστο πλανήτη» δεν έχει την πολυτέλεια να σκέφτεται μόνο βραχυπρόθεσμα.

Ο Χόκινγκ αναμόρφωσε τη σύγχρονη κοσμολογία δείχνοντας ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν να εκπέμπουν ακτινοβολία και αναμόρφωσε τη δημόσια κουλτούρα μετατρέποντας δύσκολες ιδέες για τον χρόνο, τη Μεγάλη Έκρηξη και το σύμπαν σε γλώσσα που εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν πραγματικά να ακολουθήσουν.

Σε ένα θέμα που μπορεί να αισθάνεται απίστευτα μακρινό, έκανε το σύμπαν να αισθάνεται αρκετά κοντά ...

Γιατί η προειδοποίησή του για 1.000 χρόνια εξακολουθεί να αντηχεί

Η διάσημη φράση προήλθε από την ομιλία του Χόκινγκ στην Ένωση της Οξφόρδης το 2016. Εκεί, είπε, «Δεν νομίζω ότι θα επιβιώσουμε άλλα χίλια χρόνια χωρίς να δραπετεύσουμε πέρα από τον εύθραυστο πλανήτη μας» και ακολούθησε με μια σαφή έκκληση να συνεχίσουμε να εξερευνούμε το διάστημα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Πρακτικά, ο Χόκινγκ έλεγε ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει να εναποθέτει όλες τις ελπίδες της σε έναν μόνο κόσμο για πάντα. Αυτό είναι που δίνει στο απόσπασμα τη δύναμή του.

Η μεγαλύτερη επιστημονική συνεισφορά του Χόκινγκ ήρθε τη δεκαετία του 1970, όταν έδειξε ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι τελικά εντελώς μαύρες. Συνδυάζοντας ιδέες από τη γενική σχετικότητα και την κβαντική θεωρία, διαπίστωσε ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν να εκπέμπουν ακτινοβολία, ένα αποτέλεσμα που αργότερα έγινε γνωστό ως ακτινοβολία Hawking.

Αυτό ήταν τεράστιο, γιατί συνέδεε δύο πυλώνες της φυσικής που από καιρό φαινόταν οδυνηρά δύσκολο να συμφιλιωθούν.

Το έργο του εκτεινόταν επίσης πολύ πέρα από τις μαύρες τρύπες. Ο Χόκινγκ βοήθησε να φανεί ότι το σύμπαν είχε μια αρχή στη Μεγάλη Έκρηξη και αργότερα ανέπτυξε την πρόταση «χωρίς όρια» ως μέρος μιας προσπάθειας να εξηγήσει την προέλευση του σύμπαντος μέσω των νόμων της φυσικής.

Για τους επιστήμονες, αυτές ήταν θεμελιώδεις εξελίξεις. Για όλους τους άλλους, άλλαξαν τον τρόπο που μιλάμε για την ίδια την αρχή του χρόνου.

Πώς έκανε την κοσμολογία μέρος της καθημερινής κουλτούρας

Πολλοί επιστήμονες κάνουν ιστορικές ανακαλύψεις. Πολύ λίγοι γίνονται επίσης αξιόπιστοι οδηγοί για το ευρύ κοινό. Ο Χόκινγκ έκανε και τα δύο, με πιο διάσημο το A Brief History of Time, το οποίο η επίσημη βιογραφία του λέει ότι παρέμεινε στη λίστα των μπεστ σέλερ του Ηνωμένου Βασιλείου για 4,5 χρόνια, μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες και πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

Αυτή η επιτυχία είχε σημασία γιατί απέδειξε κάτι σημαντικό για τους αναγνώστες. Αν κάποιος σεβόταν την περιέργειά τους και εξηγούσε τις ιδέες με σαφήνεια.

Βιβλία όπως το The Universe in a Nutshell και το Black Holes και το Baby Universes και άλλα δοκίμια βοήθησαν να κρατηθεί ανοιχτή αυτή η γέφυρα μεταξύ της εξειδικευμένης επιστήμης και της καθημερινής ζωής.

Η ασθένεια που δεν σταμάτησε ποτέ την επιστήμη

Ο δημόσιος αντίκτυπος του Χόκινγκ δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη ζωή που έζησε. Λίγο μετά τα 21α γενέθλιά του, οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε μια προοδευτική και ανίατη νόσο του κινητικού νευρώνα και του δόθηκαν μόνο δύο χρόνια ζωής. Έζησε αυτή την πρόγνωση για δεκαετίες, συνεχίζοντας να ερευνά, να γράφει και να διδάσκει μέχρι το θάνατό του τον Μάρτιο του 2018.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η προειδοποίηση του Χόκινγκ εξακολουθεί να έχει τόσο δυνατό αντίκτυπο. Μίλησε για την επιβίωση ως κάποιος που καταλάβαινε τα όρια καλύτερα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά αρνήθηκε να αφήσει αυτά τα όρια να καθορίσουν το μέγεθος των ερωτήσεών του.

Η επίσημη ομιλία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Stephen Hawking Estate.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνελήφθη 54χρονη για ληστεία μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης με λεία 200.000 ευρώ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Rakuten Viber σε συνεργασία με την Omdia: Πάνω από 80% των ελληνικών επιχειρήσεων βλέπει το messaging ως μοχλό εσόδων

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στο ύψος της Παλλήνης

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίες γεμάτοι με κοκαΐνη και καφεΐνη: Τι βρήκαν οι επιστήμονες σε τουριστικό «παράδεισο»

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε τρεις ζώνες οι βροχές το επόμενο 48ωρο» - Πώς επηρεάζει η «Deborah»

15:22WHAT THE FACT

Γιατί ο Στίβεν Χόκινγκ δεν πίστευε ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει τα επόμενα χίλια χρόνια

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να συγκριθούν με την πανδημία του COVID

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 77χρονη χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διασώστες δίνουν «μάχη» με τον χρόνο για να σώσουν φάλαινα που ξεβράστηκε στην ακτή

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Gorillaz - 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ

14:49ΚΟΣΜΟΣ

O «πόλεμος των memes»: ΗΠΑ, Ιράν και Ισράηλ συγκρούονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Από τα Lego...στον Μπομπ Σφουγγαράκη

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

14:42LIFESTYLE

Akylas: Ανάρτησε βίντεο με ορό στο χέρι κι ανησύχησε τους fans του - «Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο με 50 επιβάτες έπεσε σε ποτάμι ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο - 22 νεκροί

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση κατώτατου μισθού: Η ανάρτηση Μητσοτάκη - «Αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, 41% από το 2019»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Θέλω να πεθάνω όμορφη» - Η τραγική ιστορία της 25χρονης που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Ο αφόρητος πόνος και η βουτιά στο κενό

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε τρεις ζώνες οι βροχές το επόμενο 48ωρο» - Πώς επηρεάζει η «Deborah»

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα -Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση μετά την παρέλαση

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του fuel pass

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίες γεμάτοι με κοκαΐνη και καφεΐνη: Τι βρήκαν οι επιστήμονες σε τουριστικό «παράδεισο»

13:24ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το lapsus linguae Τασούλα μετά την παρέλαση, το βίντεο ΠΑΣΟΚ για το 1981 και οι haters

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Ζημιές σε μονές

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ