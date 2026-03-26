Γιατί ο Στίβεν Χόκινγκ δεν πίστευε ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει τα επόμενα χίλια χρόνια

Μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά όταν μία προειδοποίηση προέρχεται από τον διασημότερο φυσικό τότε, μάλλον πρέπει δεν θεωρείται αστείο.

Ο Στίβεν Χόκινγκ προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να μην επιβιώσει τα επόμενα 1.000 χρόνια. Τώρα στο ερώτημα αν προέβλεπε πραγματικά μια ακριβή ημέρα της κρίσης; Η απάντηση είναι ΟΧΙ ακριβως. Έκανε ένα ευρύτερο επιχείρημα ότι ένα είδος που ζει σε έναν «εύθραυστο πλανήτη» δεν έχει την πολυτέλεια να σκέφτεται μόνο βραχυπρόθεσμα.

Ο Χόκινγκ αναμόρφωσε τη σύγχρονη κοσμολογία δείχνοντας ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν να εκπέμπουν ακτινοβολία και αναμόρφωσε τη δημόσια κουλτούρα μετατρέποντας δύσκολες ιδέες για τον χρόνο, τη Μεγάλη Έκρηξη και το σύμπαν σε γλώσσα που εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν πραγματικά να ακολουθήσουν.

Σε ένα θέμα που μπορεί να αισθάνεται απίστευτα μακρινό, έκανε το σύμπαν να αισθάνεται αρκετά κοντά ...

Γιατί η προειδοποίησή του για 1.000 χρόνια εξακολουθεί να αντηχεί

Η διάσημη φράση προήλθε από την ομιλία του Χόκινγκ στην Ένωση της Οξφόρδης το 2016. Εκεί, είπε, «Δεν νομίζω ότι θα επιβιώσουμε άλλα χίλια χρόνια χωρίς να δραπετεύσουμε πέρα από τον εύθραυστο πλανήτη μας» και ακολούθησε με μια σαφή έκκληση να συνεχίσουμε να εξερευνούμε το διάστημα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Πρακτικά, ο Χόκινγκ έλεγε ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει να εναποθέτει όλες τις ελπίδες της σε έναν μόνο κόσμο για πάντα. Αυτό είναι που δίνει στο απόσπασμα τη δύναμή του.

Η μεγαλύτερη επιστημονική συνεισφορά του Χόκινγκ ήρθε τη δεκαετία του 1970, όταν έδειξε ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι τελικά εντελώς μαύρες. Συνδυάζοντας ιδέες από τη γενική σχετικότητα και την κβαντική θεωρία, διαπίστωσε ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν να εκπέμπουν ακτινοβολία, ένα αποτέλεσμα που αργότερα έγινε γνωστό ως ακτινοβολία Hawking.

Αυτό ήταν τεράστιο, γιατί συνέδεε δύο πυλώνες της φυσικής που από καιρό φαινόταν οδυνηρά δύσκολο να συμφιλιωθούν.

Το έργο του εκτεινόταν επίσης πολύ πέρα από τις μαύρες τρύπες. Ο Χόκινγκ βοήθησε να φανεί ότι το σύμπαν είχε μια αρχή στη Μεγάλη Έκρηξη και αργότερα ανέπτυξε την πρόταση «χωρίς όρια» ως μέρος μιας προσπάθειας να εξηγήσει την προέλευση του σύμπαντος μέσω των νόμων της φυσικής.

Για τους επιστήμονες, αυτές ήταν θεμελιώδεις εξελίξεις. Για όλους τους άλλους, άλλαξαν τον τρόπο που μιλάμε για την ίδια την αρχή του χρόνου.

Πώς έκανε την κοσμολογία μέρος της καθημερινής κουλτούρας

Πολλοί επιστήμονες κάνουν ιστορικές ανακαλύψεις. Πολύ λίγοι γίνονται επίσης αξιόπιστοι οδηγοί για το ευρύ κοινό. Ο Χόκινγκ έκανε και τα δύο, με πιο διάσημο το A Brief History of Time, το οποίο η επίσημη βιογραφία του λέει ότι παρέμεινε στη λίστα των μπεστ σέλερ του Ηνωμένου Βασιλείου για 4,5 χρόνια, μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες και πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

Αυτή η επιτυχία είχε σημασία γιατί απέδειξε κάτι σημαντικό για τους αναγνώστες. Αν κάποιος σεβόταν την περιέργειά τους και εξηγούσε τις ιδέες με σαφήνεια.

Βιβλία όπως το The Universe in a Nutshell και το Black Holes και το Baby Universes και άλλα δοκίμια βοήθησαν να κρατηθεί ανοιχτή αυτή η γέφυρα μεταξύ της εξειδικευμένης επιστήμης και της καθημερινής ζωής.

Η ασθένεια που δεν σταμάτησε ποτέ την επιστήμη

Ο δημόσιος αντίκτυπος του Χόκινγκ δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη ζωή που έζησε. Λίγο μετά τα 21α γενέθλιά του, οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε μια προοδευτική και ανίατη νόσο του κινητικού νευρώνα και του δόθηκαν μόνο δύο χρόνια ζωής. Έζησε αυτή την πρόγνωση για δεκαετίες, συνεχίζοντας να ερευνά, να γράφει και να διδάσκει μέχρι το θάνατό του τον Μάρτιο του 2018.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η προειδοποίηση του Χόκινγκ εξακολουθεί να έχει τόσο δυνατό αντίκτυπο. Μίλησε για την επιβίωση ως κάποιος που καταλάβαινε τα όρια καλύτερα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά αρνήθηκε να αφήσει αυτά τα όρια να καθορίσουν το μέγεθος των ερωτήσεών του.

Η επίσημη ομιλία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Stephen Hawking Estate.

